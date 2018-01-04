"Сознательный шаг": ЕС рассказали об антиукраинской подлости Кремля с выборами Путина

Власти Российской Федерации сознательно перенесли дату выборов президента страны на 18 марта - годовщину аннексии украинского полуострова Крым.

Об этом на пресс-конференции по итогам с переговоров с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, приводит его слова микроблог внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Россия перенесла дату своих выборов на годовщину нелегального референдума, который состоялся на территории Крима - это был сознательный шаг", - сказал он.

Климкин также поставил под сомнение легитимность выборов президента РФ.

"Попытка организовать эти выборы на территории оккупированного Крыма делает их весьма сомнительными с точки зрения их легитимности", - подчеркнул министр.

.@PavloKlimkin: #Росія перенесла дату своїх виборів на річницю нелегального референдуму, який відбувся на території #Крим'у - це був свідомий крок. Спроба організувати ці вибори на території окупованого Криму робить їх дуже сумнівними з точки зору їх легітимності. pic.twitter.com/CgNxGNRcFR — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 3 січня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что кандидатство Владимира Путина на новый президентский срок протекает по иным законам, чем у его конкурентов, особенно на фоне того, что никто из них еще "не созрел" для того, чтобы занять наивысший пост в РФ.