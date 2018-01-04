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"Сознательный шаг": ЕС рассказали об антиукраинской подлости Кремля с выборами Путина

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Власти Российской Федерации сознательно перенесли дату выборов президента страны на 18 марта - годовщину аннексии украинского полуострова Крым.

Об этом на пресс-конференции по итогам с переговоров с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, приводит его слова микроблог внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Россия перенесла дату своих выборов на годовщину нелегального референдума, который состоялся на территории Крима - это был сознательный шаг", - сказал он.

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Климкин также поставил под сомнение легитимность выборов президента РФ.

"Попытка организовать эти выборы на территории оккупированного Крыма делает их весьма сомнительными с точки зрения их легитимности", - подчеркнул министр.

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Как сообщал "Обозреватель", пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что кандидатство Владимира Путина на новый президентский срок протекает по иным законам, чем у его конкурентов, особенно на фоне того, что никто из них еще "не созрел" для того, чтобы занять наивысший пост в РФ.

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Темы
Аннексия КрымаВыборы в России
Персоны
Павел КлимкинВладимир ПутинЗигмар Габриэль
Место
Украина
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