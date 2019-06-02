"Создать сказку": Вакарчук высказался о войне на Донбассе и жителях ОРДЛО

Окончание войны на Донбассе – это многогранный и сложный процесс.

Об этом в эфире украинского ТВ заявил музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

"Если вы увидите человека, который скажет, что знает точно как закончить войну, то это будет неправда. Этот человек лукавит или не понимает, про что говорит. Это сложный многогранный процесс. Я призываю политиков, которые сейчас при власти, не обещать людям быстро закончить войну. Обещайте сделать все возможное, чтобы война закончилась как можно быстрее на благоприятных для Украины условиях. Именно это партия "Голос" и будет делать", – сообщил он.

Вакарчук назвал два фактора для объединения Украины.

"Первый – это создать на подконтрольных Украине территориях сказку. Нам нужно создать витрину настоящей жизни, где человек будет ощущать себя достойным и защищенным. И когда мы выправим ситуацию в экономике, когда в стране воцарит верховенство права, и к каждому человеку будут относиться как к лучшим из лучших, то я уверен, что люди на временно оккупированных территориях захотят объединится с нами", – пояснил он.

Также политик отметил, что "нельзя забывать, что люди, проживающие по ту сторону "границы", тоже наши люди и мы должны протянуть им руку помощи".

"Мы не должны воспринимать их, как людей второго сорта", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер группы "Океан Ельзи", общественный деятель Святослав Вакарчук представил свою партию "Голос". С ней музыкант планирует идти на парламентские выборы.

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