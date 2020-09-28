НАПК предупредило о возможном росте табачной коррупции в случае создания Нацоператора

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило коррупциогенные факторы в постановлении Кабинета министров о создании Национального оператора на рынке табачных изделий.

Такой ответ Агентство предоставило на обращение "Лиги антитраста" о проведении антикоррупционной экспертизы проекта распоряжения Кабинета Министров "О реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий", сообщается в Facebook.

В НАПК отметили, что уже не смогут проанализировать проект, поскольку он уже принят, однако Агентство направит обращение в Министерство юстиции с предложением включить указанное постановление в план проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.

"Кроме того, Антимонопольный комитет и Министерство внутренних дел на запросы "Лига антитраста" сообщили, что указанный проект постановления к ним на согласование также не поступал. Несмотря на то, что Министерство финансов в письме к Правительству отметило о необходимости согласования проекта постановления с АМКУ", – говорится в сообщении "Лиги".

"Указанным постановлением фактически легализуется монопольное положение компании "Тедис" на рынке оптовой реализации табачных изделий", – считают в организации.

В "Лиге антитраста" напомнили, что постановление было принято на заседании правительства 9 сентября, после внесения этого вопроса с голоса в повестку дня заместителем Министра экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный журналист Юрий Бутусов назвал поддержку сигаретной монополии компании "Tedis Украины" одной из самых очевидных коррупционных схем. Он в виде списка изложил хронологию событий последнего года.