Создание единой церкви в Украине: Порошенко очертил сроки

Решение о предоставлении Томоса об Единой Поместной Украинской Церкви Вселенским Патриархом Варфоломеем I может быть принято до 1030-летия празднования Крещения Руси-Украины - 28 июля.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время встречи с руководителями депутатских фракций и групп по поддержке соответствующего Обращение к Варфоломею I.

"Очень надеюсь, что это решение будет принято до 1030-летия Крещения Руси-Украины. Безусловно, каждый из вас понимает, что это абсолютно историческое событие в истории нашего государства. Это не церковное событие. Это событие независимости Украины, которое происходит в очень непростые времена", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что это важно для того, чтобы "у нас было так, как у большинства в православном мире, чтобы была своя единственная автокефальная церковь".

"Церковь евхаристическая, молитвенно совмещенная с другими поместными церквями, но административно никак не зависимая, ни от Москвы, ни от кого другого", - подчеркнул президент, говоря о новой Единой Поместной Украинской Церкви.

"Украина, как независимое государство, согласно традициям православного мира не просто имеет право, но, по моему мнению, просто обязана эту церковь создать. И не упустить эту возможность и продемонстрировать такое же единство, как показала церковная иерархия", - добавил Порошенко.

Как писал "Обозреватель", в УПЦ МП назвали инициативу власти создать единую украинскую церковь "большим пшиком" и заявили, что это не является компетенцией государства.