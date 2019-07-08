Партия Смешко продвигает идею Путина по разрушению Украины – экс-член "Силы и чести"

В Украине стала активно обсуждаться идея создания двухпалатного парламента, который будет состоять из Палаты общин и Сената.

Впервые идея была выдвинута командой президента Украины Владимира Зеленского и поддержана политической силой экс-главы СБУ и ГУР МОУ Игоря Смешко "Сила и честь".

Народный депутат Украины первого созыва, бывший советник президента и экс-заместитель министра здравоохранения Валерий Ивасюк, который решил покинуть партию Смешко именно из-за идеи двухпалатного парламента, пояснил OBOZREVATEL, почему те, кто поддерживают реализацию этого плана, являются врагами Украины.

– Почему вы вышли из партии "Сила и честь"?

– Главное не это. Следует осознать, что в настоящее время осуществляется очередной этап разрушения еще и так не столь прочного нашего государства. К этому прибегнул новый президент Зеленский. Я, между прочим, весьма условно употребляю два слова – "президент" и "Зеленский" – рядом: мне лично невероятно трудно воспринять это лицо как украинского президента. И вряд ли это когда-нибудь произойдет.

Валерий Ивасюк

Как первый шаг на пути разрушения нашего государства я воспринял его указ о досрочном прекращении полномочий ВР Украины. На неконституционность такого шага указывали в своих комментариях авторитетные специалисты по конституционному праву. Обидно и стыдно от того, что Конституционный Суд нашу Конституцию и государство не защитил, а своим решением удовлетворил эгоистическую прихоть "молодого бойца".

За такое решение судей, что за него голосовали, следует лишить зарплаты до конца дней их пребывания в должности. Потому что они сняли с себя обязанность делать то, к чему их обязывает Конституция – решать конституционность или неконституционность действий органов государственной власти, президента, ВРУ, Кабмина и тому подобное. Те судьи сказали: пусть это все решает сам народ. Тогда и народу надо отдать зарплату тех судей.

В таком случае для меня очевидно: КС, самоустранившись от своей основной обязанности, стал слугой "слуги народа", а не Конституции. Здесь все очень явно.

Я не буду квалифицировать именно решение КС. Многие юристы разоблачили его необоснованность и вредность для государства. Но я хотел бы сосредоточиться на объяснении моих личных шагов или шагов партии "Сила и честь", к которой я принадлежал, для учета того фона, на котором эти события произошли.

Далее. В СМИ, в интернете, идет дискуссия в попытках найти тот единственный критерий для избирателя: за какую партию или за какого кандидата голосовать. К сожалению, большинство этих критериев являются субъективным, они построены на каких личностных вещах: кто в списках – бедные или богатые, старые или молодые, известные или новые, мало женщин много женщин, певцы или танцоры, боксеры или велосипедисты ... И черт знает, на чем еще...

Это все субъективно. Мы в течение 30 лет наблюдаем политическую проституцию, когда на запуске какого-либо кандидата или партии в парламент, на взлете мы видим, не только то, как резко меняются политические ориентации, но и как легко люди отказываются от совести и чести.

Поэтому нужен другой критерий – и я этот критерий нашел. Сейчас очередное – четвертое – волнение, когда Украине навязывается модель диктаторского или автократического государства, подобная тем, что есть в Беларуси, России или Казахстане.

В 1991 году, когда эти страны добились своей независимости, в Кремле, в КГБ СССР были наработаны связующие факторы единой цепи в модели, предназначенной для этих четырех ключевых постсоветских государств. И такими факторами при этой модели выступают двухпалатный парламент, императивный мандат, федеральное территориальное устройство. А самое главное – как апогей – принятие проекта Конституции, которое предлагает президент: на всенародном референдуме. Именно это и произошло в России, Беларуси и Казахстане.

И что мы видим сейчас? Повсюду там – диктаторские или автократические режимы со всеми вытекающими последствиями.

– Зеленский хочет воплотить это в Украине?

– Кто? Зеленский?

Зеленский как был шутом с погремушкой в руках, так и остался. По-русски – "шут Гороховый".

В начале 1990-х Украине повезло избежать спланированного Кремлем пути. О чем в частности свидетельствуют и слова Кучмы: "Украина – не Россия". Украина все время сопротивлялась и не давала себе навязать инструмент возвращения в лоно Кремля.

И здесь, когда наступают эти выборы 21 июля, мой настойчивый совет людям: ищите не кого-то по субъективным критериям, а ищите именно то, что написано в программах партий или того, что говорят кандидаты-мажоритарщики. И поставьте такой вопрос: в вашей программе, как в партии, или у вас как у мажоритарщика, записано, что Украина должна иметь двухпалатный парламент? Или: вы за то, чтобы Зеленский, вне парламента, вынес на референдум свой вариант Конституции для Украины? Это и будет тем паролем, который, несмотря на персональный состав, несмотря на все остальное, будет четко указывать на то, что именно эта партия – враг Украины. Члены партии, в которой записано в программе именно так, и до сих пор остаются в этой партии – это враги Украины. Если кандидат-мажоритарщик будет выступать за такое, знайте – это враг Украины.

И снова к "Силе и чести", где в программе, в частности, записано: основная задача конституционного строительства Украины, данной нам современности – формирование двухпалатного парламента, где будет Палата общин и Сенат. Как пишут составители этой программы, этого требуют результаты "всенародного референдума" 2000 года, когда 80% украинцев сказали, что хотят двухпалатный парламент. В этом они ссылаются на опыт стран, которые являются подобными Украине по "географическим размерам" (я не могу понять, какое отношение имеет "география" к двухпалатному парламенту), и по "исторически этнографическим особенностям" их земель, а также по "собственному историческому опыту Украины ".

Я убедился в том, что программа партии "Сила и честь" в этой части является инструментом путинской стратегии, направленной на демонтаж Украинского государства.

Программа партии "Сила и честь" Скрин с сайта

– Вы дискутировали на эту тему со Смешко?

– Нет. Дело в том, что членам политсовета, кем я был, было запрещено вмешиваться в написание этой программы. Создание самой программы осуществлялось келейно. Процесс был недоступен. И только за месяц до выборов нам, членам политсовета, раздали текст. Нас просто поставили перед фактом. Возможности повлиять на сам текст не было никакой.

Так вот, вернемся к "референдуму" 2000 года. Тогда это была вторая каденция президентства Кучмы, а Медведчук был первым заместителем председателя Верховной Рады. Именно он при отсутствии закона об украинском референдуме спровоцировал Кучму на аферу "референдума". А сам Кучма не очень сопротивлялся.

Виктор Медведчук и Леонид Кучма

Я уже не говорю о том, что тогда мало СМИ были оппозиционными к Кучме, почти все принадлежало коломойским, фирташам, хорошковским. Как, кстати, и сейчас: засилье Коломойского, Фирташа, Медведчука, Мураева и им подобных в среде СМИ. Опять захвачено медийное пространство, снова реанимирована идея двухпалатного парламента и идея референдума. То есть опять хотят использовать людей, как и тогда это делал Кучма. А что, люди разбираются в таких вещах, как однопалатный или двухпалатный парламент?

Сейчас прослеживается причинно-следственная логика Кремля, которая ныне звучит из уст Рабиновича, Мураева, Медведчука и всей этой антиукраинской гоп-компании. Их логика: если люди сказали "да", значит сейчас это надо безотлагательно реализовать. И неважно, когда это было - хоть 100 лет назад, - их это не волнует.

А теперь возникает вопрос: какая связь между двухпалатным парламентом и федерализацией? Связь между двухпалатным парламентом и уничтожением украинской государственности? Дело в том, что двухпалатный парламент, как пишется в программе партии "Сила и честь", это парламент, в котором будут представлены "земли". А у нас сегодня есть "земли"? Как известно, пока у нас по Конституции созданные советскими коммунистами "области". То есть речь идет об изменении территориально-административного устройство Украины.

Действительно, можно говорить, что исторически Украина сконструирована из "земель". Что такое области? Их искусственно создал коммунистическим режимом в советские времена. Для чего? Потому что надо было состав коммунистической партии распределить равномерно для управления этой коммуно-большевистской советской системой хозяйствования. И это разделение было административным, которое опиралось на нужды Коммунистической партии. Так Компартии удобнее было управлять – каждым человеком в отдельности, всеми людьми в целом, всей государством СССР с таким ее вкраплением как УССР.

Исторически "землями" в Украине считались Приднепровье, Слобожанщина, Подолье, Полесье, Таврия, Галичина и др. Но эти земли образовались исторически, и все они были украинскими – до Дона. Вот собственно и была Украина. В качестве примера, сама Слобожанщина включала в себя Воронежскую, Курскую и Смоленскую область.

Теперь же они хотят "земли" поделить по каким-то искусственным различиям. К примеру: "украиноязычные", "русскоязычные", "румуноязычные" или "венгероязычные".

В программе партии "Сила и честь" четко сказано, что постепенно территориально-административная реформа, кроме сокращения государственного аппарата, должна завершиться заменой 25 субъектов территориального разделения Украины, который осуществлен во времена Советского Союза на "исторически традиционные этнические территориальные объединения – 12 этнически-культурных критериев".

Но неоспоримым является факт: никогда Украина не делилась по "этнически культурным критериям". Итак, реформирование территориально-административной системы управления Украины следует проводить с ее внутренне глубокой децентрализацией при непременном сохранении унитарного характера украинского государства - путем передачи максимально возможного количества функций внутренней политики органам местного самоуправления.

Согласно программе партии "Сила и честь" должны быть созданы "местные Земельные собрания", в которых должно перейти право на принятие "внутреннего местного законодательства". То есть планируется, что каждая такая "земля" будет иметь свой "парламент". А в подтверждение своих слов составители этой программы пишут: "примером могут служить модели местного самоуправления Швейцарии, Австрии, Германии и США".

Однако эти страны никак нельзя брать в пример! Во-первых, это не унитарные государства, а федеративные или конфедеративные. Во-вторых, их территориальное устройство формировалось снизу: сначала возникали отдельные субъекты, которые, уже имея статус независимых государств, впоследствии были объединены в федерацию (конфедерацию). Скажем, в Германии были отдельные монархические государства, затем собрались вместе, заключили между собой соглашение о создании федеративного государства, приняли единую федеративную Конституцию, сохранив конституции отдельных федеральных земель. Подобное имело место и в Швейцарии, которая стала конфедерацией, а также в Северной Америке, где отдельные штаты, сохраняя свои конституции, объединились в федеративное государство под названием "Соединенные Штаты Америки".

В США каждый штат – это было отдельное государство: с парламентом, армией, денежной единицей. На сегодня каждый штат имеет свой парламент, свой Уголовный кодекс, свою полицию. Что их сейчас объединяет? Совместная – федеративная – денежная единица, федеративный парламент (Конгресс и Сенат), президент, совместная оборона.

В Украине когда-то такое было? Никогда. Вот смотрите: были куски, их взяли и сшили - и вышла одеяло из разных лоскутков. А теперь живое тело Украины, которое всегда было единственным, собираются разорвать. Вот что такое двухпалатный парламент по версии Кремля. Какие новые украинские "земли" смогут иметь свои "парламенты" и свою "внутреннюю политику", основанную на "этнически-культурных различиях". Не единство, а различия!

Представитель Зеленского в парламенте - Руслан Стефанчук - заявил, что на решение нижней палаты украинского парламента будет действовать три уровня вето Верхняя палата, президент и "всенародное вето". Три уровня вето (особенно "народное") – это надо будет проводить референдум чуть ли не каждый день. А это будет означать полный паралич всей системы государственной власти. Хотелось бы видеть то современное государство, прежде все европейское и еще унитарное, где такая глупость вообще существует.

Собственно, это и есть тем эпицентром сотрясения, ради которого привели Зеленского к власти, ради которого безосновательно разогнали парламент, ради которого, по сути, КС расписался в своей профессиональной и институциональной несостоятельности.

Поэтому, когда я это все увидел, для меня стало очевидным: партия "Сила и честь" - та, где меня не должно быть.

Когда состоялся съезд партии "Сила и честь", я, будучи еще членом политсовета и заместителем ее председателя (Смешко), не то, что мандат на съезд не получил, но даже приглашения. Но теперь я точно знаю, почему.

За день до съезда мне звонят из штаба: "Валерий Петрович, приезжайте в штаб, там надо какие-то документы подписать". Но я был далеко от этого места. "Валерий Петрович, через 5 минут". Я отвечаю, что если бы я даже самолетом летел, то не успел бы. "Хорошо, не едьте, к вам приедут". Я спрашиваю, кто? Говорят: "Гордон". Это тот, что сейчас возглавляет штаб.

Приезжает ко мне Дмитрий (Гордон. – Ред.). И говорит: "Валерий Петрович, вы 30-й в списке, то есть непроходной". Я говорю: "Да черт с ним" ...

И когда прошел съезд - я видел его по телевидению, – я составил все в кучу: и программу, и списки, и то, как готовился съезд, и много еще чего другого, и в конце концов пришел к выводу, о котором я сообщил и Смешко, и всем членам политсовета – что для меня как человека, который пришел в партию, где есть большие профессионалы разведки, контрразведки, спецслужб (там действительно такие есть), нет возможности дальше оставаться в ней.

Я свою постоянную политическую позицию по многим вопросам четко выяснил и объяснил, в частности, кто или что для меня Зеленский как глава государства. Поэтому я сказал Смешко: "У вас и вашей партии такого, человека, как я, не должно быть ...".

В конце концов я прекратил всякую связь с этой партией. Однако считаю своим долгом как политика, гражданина и человека, который понимает, что сейчас творится в Украине, объяснить некоторые важные вещи не на примере партии "Батьківщина", или партии "оппозиционный к Украине блок", или партии "слуги неизвестно какого народа ", а как раз партии, к которой я принадлежал, но не знал, к чему все идет. Объяснить, в чем заключается сокрушительная угроза для Украины в виде идей Кремля о двухпалатном парламенте в Украине и о выгодности для Украины "референдумов".

Я определился: для меня каждый, кто такие идеи поддерживает – это тот, кто приобщается к разрушению Украинского государства, к ее спланированному и окончательного уничтожению. Теперь же, определяйтесь вы ...

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