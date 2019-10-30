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30 октября • обновлено в 20:44
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"Создал проблемы": угодивший в секс-скандал "слуга народа" обратился к Зеленскому

1.2т Читать материал на украинском

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко попросил прощение у президента Владимира Зеленского после того, как его поймали на секс-переписке в Раде.

На своей странице в Facebook Яременко заявил, что "не все решения бывают одинаковыми удачными".

"Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей, до фракции и президента", - написал Яременко.

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Яременко сделал новое заявление о секс-скандале

Яременко сделал новое заявление о секс-скандале

Как сообщал OBOZREVATEL, Яременко накануне утверждал, что журналист, который заметил его переписку, "повелся на провокацию". "Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ", – заявил он.

Также он заявил, что жена звонила ему после инцидента и якобы поблагодарила, добавив, что она "не всегда разделяет мое чувство юмора".

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Персоны
Богдан Яременко Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины Сериал Слуга Народа
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Надежда Вера
Надежда Вера
Погань вона у всьому погань, куди б ти її не посадив
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