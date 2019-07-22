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Совсем скоро: у Зеленского решили провести досрочные местные выборы

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В Офисе президента Украины Владимира Зеленского приняли решение о проведении досрочных местных выборов.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник в ОП, по словам которого, сейчас в окружении главы государства идет обсуждение юридических тонкостей данного шага.

Что касается даты их проведения, источник заявил, что выборы состоятся "в максимально короткие сроки".

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Накануне сам Зеленский намекнул, что местные выборы, которые запланированы на 2020 год, могут пройти раньше. "Не расслабляйтесь", - сказал президент журналистам.

Отметим, партия президента "Слуга народа", согласно последним данным ЦИК, может взять большинство мест в Верховной Раде 9-го созыва - около 240 (в сумме по спискам и мажоритарке).

Зеленский в штабе "Слуги народа"

Зеленский в штабе "Слуги народа"

"Новое время"

В связи с этим OBOZREVATEL разбирался, чем опасна монополия власти и к каким последствиям это может привести в будущем.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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