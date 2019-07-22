Совсем скоро: у Зеленского решили провести досрочные местные выборы

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского приняли решение о проведении досрочных местных выборов.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник в ОП, по словам которого, сейчас в окружении главы государства идет обсуждение юридических тонкостей данного шага.

Что касается даты их проведения, источник заявил, что выборы состоятся "в максимально короткие сроки".

Накануне сам Зеленский намекнул, что местные выборы, которые запланированы на 2020 год, могут пройти раньше. "Не расслабляйтесь", - сказал президент журналистам.

Отметим, партия президента "Слуга народа", согласно последним данным ЦИК, может взять большинство мест в Верховной Раде 9-го созыва - около 240 (в сумме по спискам и мажоритарке).

Зеленский в штабе "Слуги народа" "Новое время"

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