"Советую 100 раз подумать": Кадыров пригрозил Порошенко местью после дебатов

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в сторону кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, который упомянул его в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" со своим оппонентом Владимиром Зеленским.

Так, действующий президент заявил, что шоумен несколько лет назад поспешил извиниться перед Кадыровым за шутливый ролик. В ответ глава Чечни резко отреагировал в своем Telegram-канале.

"Советую сто раз подумать, прежде чем произносить имена Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Вы лично не достойны упоминать эти имена", – разразился он.

Рамзан Кадыров Российская газета

Петр Порошенко ТАСС

Кадыров обвинил Порошенко в том, что тот якобы сам его боится и перекладывает свой "детский страх" на Зеленского.

"Петр Порошенко проявил себя в качестве уличного драчуна, обвиняя Владимира Зеленского в том, что он испугался Рамзана Кадырова. Других проблем у Украины, оказавшейся по милости Петра Порошенко в глубоком экономическом, политическом, военном и социальном кризисе, нет, чем выяснение перед выборами, кто из кандидатов боится Рамзана Кадырова", – написал глава Чечни, прокомментировав дебаты.

Напомним, в 2014 году Зеленский показал в эфире шоу "ЧистоNews" шуточный ролик о плачущем Рамзане Кадырове, после чего у него потребовали извинений. Шоумен признал, что шутка была некорректной и извинился.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко упрекнул Зеленского в некомпетентности и рассказал, что тот прятался от повесток в армию.

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