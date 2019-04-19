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"Советую 100 раз подумать": Кадыров пригрозил Порошенко местью после дебатов

29тЧитать материал на украинском

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в сторону кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, который упомянул его в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" со своим оппонентом Владимиром Зеленским.

Так, действующий президент заявил, что шоумен несколько лет назад поспешил извиниться перед Кадыровым за шутливый ролик. В ответ глава Чечни резко отреагировал в своем Telegram-канале.

"Советую сто раз подумать, прежде чем произносить имена Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Вы лично не достойны упоминать эти имена", – разразился он.

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"Останутся в истории": дебаты Порошенко и Зеленского вызвали ажиотаж в сети

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Российская газета

Петр Порошенко

Петр Порошенко

ТАСС

Кадыров обвинил Порошенко в том, что тот якобы сам его боится и перекладывает свой "детский страх" на Зеленского.

"Петр Порошенко проявил себя в качестве уличного драчуна, обвиняя Владимира Зеленского в том, что он испугался Рамзана Кадырова. Других проблем у Украины, оказавшейся по милости Петра Порошенко в глубоком экономическом, политическом, военном и социальном кризисе, нет, чем выяснение перед выборами, кто из кандидатов боится Рамзана Кадырова", – написал глава Чечни, прокомментировав дебаты.

"Советую 100 раз подумать": Кадыров пригрозил Порошенко местью после дебатов
"Советую 100 раз подумать": Кадыров пригрозил Порошенко местью после дебатов

Напомним, в 2014 году Зеленский показал в эфире шоу "ЧистоNews" шуточный ролик о плачущем Рамзане Кадырове, после чего у него потребовали извинений. Шоумен признал, что шутка была некорректной и извинился.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко упрекнул Зеленского в некомпетентности и рассказал, что тот прятался от повесток в армию.

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Tr Svit
Tr Svit
Офигеть! Путин и Кадров уже святые или Боги? Нельзя упоминать в суе? Сталин нервно курит в сторонке. Фамилию исправить не могу,возвращает с ошибкой.Наверно мой телефон даже испугался.
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Ибн Хабибулин. А ты чей УБОГИЙ!! =))) МАЙМУН КУТАК!!! Ты из УСРУСЕИ или из УСРАИЛЮ!!!! =))))
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Ще ніхто не зміг залякать УСРАІЛЬ ! Беріть всі приклад з УСРАІЛЯ ! Уа товаісчі ! Уа!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Сракова Ольга, ти справжня парашниця! І фамілія в тебе КЛОЗЕТНА !
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Попова Ольга
Попова Ольга
Ибн Хабибулин, ты давно с гор на ишаке спустился ара? твой апа учился ебаться на ишаке а тебя на ослике , так ты как осел и рассуждаеш еблан, израиль даст пизды и параше , всем кто его тронет плохо закончится , очень плохо !
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