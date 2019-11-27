Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:27
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Пауки в банке? Советница Зеленского тонко подколола его помощника стихом Высоцкого

9.2т
Читать материал на украинском

Советница президента Украины Владимира Зеленского по вопросам банковской деятельности Виктория Страхова устроила публичный троллинг его помощнику Андрею Ермаку.

На своей странице в Facebook она опубликовала стих барда Владимира Высоцкого "Я не люблю, когда наполовину", продемонстрировав так свое разочарование коллегой по политической команде.

"Когда-то, несмотря на разногласия по определенным моментам, мне нравился и я уважала определенного человека. Казалось, что даже любовь к Высоцкому роднит (недавно пост размещал). Но каково разочарование, что человек так легко делает все наоборот тому, о чем поется в песне Высоцкого", – написала Страхова.

Новости
Друга Зеленского Ермака уличили в связях с окружением Путина

Ермак и Страхова

Ермак и Страхова

Примечательно, что в своем обращении она сделала отсылку к недавнему посту Ермака, в котором он выразил восхищение творчеством Высоцкого, привязав его к нынешним украинским реалиям.

"Кстати, очень сегодня своевременно звучит Владимир Семенович! Если бы он был жив сегодня, его сердце, уверен, было бы с Украиной!" – писал помощник Зеленского, поделившись клипом на "Балладу о борьбе".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Ермак Владимир Высоцкий
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
12
10
Смешно
3
Интересно
3
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
зє дебіли
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
kiy Valeriy, Я вообще не понимаю, что от Зе ждут его избиратели? Он же пустой, как барабан!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги