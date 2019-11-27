Пауки в банке? Советница Зеленского тонко подколола его помощника стихом Высоцкого

Советница президента Украины Владимира Зеленского по вопросам банковской деятельности Виктория Страхова устроила публичный троллинг его помощнику Андрею Ермаку.

На своей странице в Facebook она опубликовала стих барда Владимира Высоцкого "Я не люблю, когда наполовину", продемонстрировав так свое разочарование коллегой по политической команде.

"Когда-то, несмотря на разногласия по определенным моментам, мне нравился и я уважала определенного человека. Казалось, что даже любовь к Высоцкому роднит (недавно пост размещал). Но каково разочарование, что человек так легко делает все наоборот тому, о чем поется в песне Высоцкого", – написала Страхова.

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Ермак и Страхова

Примечательно, что в своем обращении она сделала отсылку к недавнему посту Ермака, в котором он выразил восхищение творчеством Высоцкого, привязав его к нынешним украинским реалиям.

"Кстати, очень сегодня своевременно звучит Владимир Семенович! Если бы он был жив сегодня, его сердце, уверен, было бы с Украиной!" – писал помощник Зеленского, поделившись клипом на "Балладу о борьбе".

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Литве нашли российский след во встрече Ермака с бывшим советником американского лидера Дональда Трампа Брайаном Ланзой, которая прошла в середине ноября в Киеве.

Расследователи также отметили, что у помощника Зеленского якобы есть связи с Россией, ее политической элитой и окружением президента Владимира Путина.

Напомним New York Times писала, что Ермак согласился помочь расследовать "вмешательство Украины" в американские выборы, которое разведка США признала спецоперацией России против Украины.

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