Советница министра и пресс-секретари: кто попал в список "Слуги народа"

В партию "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского попали пресс-секретарь действующего министра, спикеры известных политсил, а также журналист.

К примеру, в списке, обнародованном пресс-службой "Слуги народа", под 104 номером значится Роксолана Пидласа. Она является советницей по связям с общественностью министра экономического развития и торговли Украины, первого вице-премьер-министра Степана Кубива.

Роксолана Пидласа kyiv.press

112 номер в партии "Слуга народа" – это Евгения Кравчук. Ранее она занимала должность пресс-секретаря партии УКРОП, а сейчас работает руководителем пресс-офиса "Слуги народа".

Евгения Кравчук Facebook Евгении Кравчук

Что касается Татьяны Цыбы (131 номер), то она ответственна за связи "Слуги народа" с прессой. Ранее женщина работала пресс-секретарем в Минздраве, а также в партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

Татьяна Цыба Facebook Татьяны Цыбы

Нашлось место в команде Зеленского и для журналистки Юлии Палийчук (150 номер). Она длительное время работала корреспондентом в Верховной Раде Украины.

Юлия Палийчук Facebook Юлии Палийчук

Как сообщал OBOZREVATEL, "Слуга народа" обнародовала полный список на внеочередные выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля 2019 года. Перечень кандидатов от политсилы включил в себя 201 человека.

Напомним, тусовщица из Киева Ирина Панченко, которая занимала 73 место в партийном списке президентской партии "Слуга народа", дала интервью после ее громкого исключения из политсилы.

Кроме того, стало известно, что ведущий телеканала "1+1" Сергей Иванов отказался баллотироваться на выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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