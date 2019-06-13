ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Советница министра и пресс-секретари: кто попал в список "Слуги народа"

3.6тЧитать материал на украинском

В партию "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского попали пресс-секретарь действующего министра, спикеры известных политсил, а также журналист.

К примеру, в списке, обнародованном пресс-службой "Слуги народа", под 104 номером значится Роксолана Пидласа. Она является советницей по связям с общественностью министра экономического развития и торговли Украины, первого вице-премьер-министра Степана Кубива.

Роксолана Пидласа

Роксолана Пидласа

kyiv.press

112 номер в партии "Слуга народа" – это Евгения Кравчук. Ранее она занимала должность пресс-секретаря партии УКРОП, а сейчас работает руководителем пресс-офиса "Слуги народа".

Евгения Кравчук

Евгения Кравчук

Facebook Евгении Кравчук

Новости
Сын скандального депутата: всплыли подозрительные факты о кандидате от партии Зеленского

Что касается Татьяны Цыбы (131 номер), то она ответственна за связи "Слуги народа" с прессой. Ранее женщина работала пресс-секретарем в Минздраве, а также в партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

Татьяна Цыба

Татьяна Цыба

Facebook Татьяны Цыбы

Нашлось место в команде Зеленского и для журналистки Юлии Палийчук (150 номер). Она длительное время работала корреспондентом в Верховной Раде Украины.

Юлия Палийчук

Юлия Палийчук

Facebook Юлии Палийчук

Как сообщал OBOZREVATEL, "Слуга народа" обнародовала полный список на внеочередные выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля 2019 года. Перечень кандидатов от политсилы включил в себя 201 человека.

Напомним, тусовщица из Киева Ирина Панченко, которая занимала 73 место в партийном списке президентской партии "Слуга народа", дала интервью после ее громкого исключения из политсилы.

Кроме того, стало известно, что ведущий телеканала "1+1" Сергей Иванов отказался баллотироваться на выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
12
Смешно
2
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
а сколько водителей, строителей и слесарей? 73%?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel