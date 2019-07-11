Советник Зеленского предложил переименовать Россию: в Москве ответили

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию.
Такое высказывание прозвучало в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV. "Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем... Вернем россиянам разнообразие историческое", — отметил он. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Также Потураев предложил называть русский язык российским.
Никита Потураев
Скриншот с видео
"Мы вообще его [язык] должны переименовать. Например, сказать, что у нас [в Украине] русский язык, а там [в России] — российский", — заверил советник президента.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич пожалел Зеленского и назвал предложение Потураева смешным.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям оккупированного Донецка нужно дать возможность говорить и заполнять документы на том языке, который они выберут.
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