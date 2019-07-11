Советник Зеленского предложил переименовать Россию: в Москве ответили

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию.

Такое высказывание прозвучало в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV. "Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем... Вернем россиянам разнообразие историческое", — отметил он. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Также Потураев предложил называть русский язык российским.

Никита Потураев Скриншот с видео

"Мы вообще его [язык] должны переименовать. Например, сказать, что у нас [в Украине] русский язык, а там [в России] — российский", — заверил советник президента.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич пожалел Зеленского и назвал предложение Потураева смешным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям оккупированного Донецка нужно дать возможность говорить и заполнять документы на том языке, который они выберут.

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