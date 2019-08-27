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Советник Трампа после саммита G7 едет в Киев: что случилось

1.9т Читать материал на украинском

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон намерен посетить Киев.

На своей странице в Twitter он сообщил, что планирует встретиться с "партнерами США" в украинской столице.

"Президент (Трамп – Ред.) провел продуктивные встречи в Биаррице на саммите "Большой семерки". С нетерпением жду предстоящих встреч с нашими партнерами в Киеве. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформе и видение создания более сильной и процветающей Украины", – говорится в сообщении.

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Отметим, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме сообщало, что Болтон едет в Киев, чтобы помешать продать запорожский завод "Мотор Січ" китайским компаниям.

У Трампа полагают, что такая сделка по приобретению одного из главных мировых производителей авиационных двигателей, значительно повысит оборонную мощь Китая. Болтон якобы должен убедить руководство завода не заключать соглашение с китайцами.

Издание пишет, что авиационные двигатели – слабое звено оборонной промышленности Китая. Поэтому приобретение "Мотор Січі" откроет китайцам доступ к важным технологиям.

Напомним, что две китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций запорожского завода "Мотор Січ".

"Мотор Січ"

"Мотор Січ"

УМП

Антимонопольный комитет Украины в июле 2019 года начал рассмотрение дела о приобретении концерном "Укроборонпром" и китайской компанией Skyrizon совместного контроля над запорожским предприятием.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай поставил на вооружение авианосец с 12 самолетами JL-10, оснащенными двигателями из Украины. В США крайне негативно восприняли тот факт, что Украина помогает их стратегическому противнику.

В США посчитали предательством тот факт, что Украина поставляет авиационные двигатели их стратегическому оппоненту Китаю.

Также президент США Дональд Трамп обвинил Китай в краже интеллектуальной собственности и призвал отечественные компании срочно искать альтернативу рынку КНР, что обрушило рынки акций на Уолл-стрит.

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Тема
Саммит G7
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
За шаблей с колен или как?
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филипп филипыч
филипп филипыч
будет говорить каким образом украине независимой быть))
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