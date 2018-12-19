Советник президента Богомолец уволена: подробности

Народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец освобождена от должности внештатного советника президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сказано в соответствующем указе (№433/2018) главы государства от 19 декабря, опубликованном на официальном сайте президента.

"Уволить Богомолец Ольгу Владимировну от должности Советника Президента Украины (вне штата)", — говорится в документе.

Ольга Богомолец facebook.com/olgabogomolets

Как писал OBOZREVATEL, недавно Петр Порошенко уволил Бориса Бабина с должности своего постоянного представителя в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению.