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Советник президента Богомолец уволена: подробности

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Народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец освобождена от должности внештатного советника президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сказано в соответствующем указе (№433/2018) главы государства от 19 декабря, опубликованном на официальном сайте президента.

"Уволить Богомолец Ольгу Владимировну от должности Советника Президента Украины (вне штата)", — говорится в документе.

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Советник президента Богомолец уволена: подробности
Ольга Богомолец

Ольга Богомолец

facebook.com/olgabogomolets

Как писал OBOZREVATEL, недавно Петр Порошенко уволил Бориса Бабина с должности своего постоянного представителя в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению.

Персоны
Ольга БогомолецПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
политика
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Наконец-то понял что эта тварына обычная "плечевая"...
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