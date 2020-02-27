Советник премьера Юрий Голик: 206 объектов "Большой стройки" получили финансирование из ГФРР

Решением правительства утверждены 206 объектов в рамках Национальной программы "Большая Стройка".

Эти объекты будут финансироваться из Государственного Фонда Регионального Развития. Об этом на cвоей странице в Facebook заявил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Напомним, что Национальная программа "Большая Стройка" была инициирована Президентом Владимиром Зеленским. Согласно этой масштабной программе, в текущем году будет построено 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов по всей Украине.

Юрий Голик

По данным Голика, в общей сложности из ГФРР будет финансироваться строительство 402 объектов, однако пока в постановлении Кабмина нет четырех областей, так как Минрегиона есть замечания к нескольким объектам. Закарпатская, Одесская, Черкасская и Сумская области дорабатывают планы работ.

Согласно ежемесячной росписи, из 7,5 млрд Фонда 2,5 млрд могут и должны финансировать строительство и реконструкцию инфраструктуры по всей стране уже в апреле, считает Голик.

"Это - новые рабочие места, налоги, в том числе в местные бюджеты и, собственно, новая инфраструктура. Важно, что все бюрократические процедуры пройдены вовремя, и финансирование по ГФРР в объеме 30% от его годового значения начнется уже в апреле", – подчеркнул он.

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