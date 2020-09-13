Советник Порошенко назвал требования Кремля изменить постановление о выборах провокацией

Недостижимые требования, которые выдвигает российская сторона украинской власти - это способ постоянно держать Зеленского "на крючке". Так прокомментировал в Твиттере давление Кремля о внесении изменений в постановление о выборах советник пятого Президента, дипломат Константин Елисеев.

"Пересмотр постановления - сознательная провокация РФ. Москва понимает: положительного решения не будет. Выдвигая недостижимые цели, она делает Украину заложником своей доброй воле, удерживает инициативу, провоцирует общественное недовольство. Киев совершил ошибку, согласившись на такую игру", - пишет дипломат.

Елисеев считает, что официальный Киев должен вернуть на повестку дня "дорожную карту" Минска и настаивать на приоритете "компоненты безопасности".

"Советы к встрече дипсоветников Н4: настаивать на возвращение к принципу "сначала безопасность", возобновление работы над "дорожной картой "имплементации Минска и идеи развертывания миротворцев ООН, закрытие границы, вывод российских оккупационных войск. Потом - политические вопросы. Иначе - провал!" - предостерегает дипломат.

Он отмечает, что российская тактика на нормандской встречи очевидна - поставить соблюдения режима прекращения огня и освобождения заложников в зависимость от выполнения Украиной политических обязательств: выборы в ОРДЛО, действие закона об особом статусе на постоянной основе, амнистия. Елисеев предостерегает - это ловушка Москвы, в которую попал Зеленский.

"Никаких иллюзий. РФ будет продвигать принцип "сначала политика": выборы в ОРДЛО, закон об особом статусе, изменения в Конституцию, амнистия", - констатирует Елисеев.

Константин Елисеев также отметил, что чартерные перелеты членов украинской делегации - это большие средства из государственного бюджета.

"Как дипсоветник Пятого президента всегда летал на встрече Н4 рейсовыми самолетами. Просыпался в 4 утра и в аэропорт, чтобы с пересадками вовремя добраться до Парижа или Берлина. А сейчас - чартер, хорошо живут. Интересно знать, сколько этот вояж обошелся госбюджету", - пишет Елисеев.