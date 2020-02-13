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13 февраля • обновлено в 20:56
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"Берегись Брагара!" Советник главы МВД назвал себя "аваковским псом"

1.5т
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Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк опубликовал в сети ироничное фото, назвав себя "аваковским псом".

Соответствующий фотоколлаж он запостил на странице в Facebook 13 февраля. На снимке изображена фигурка игрушечного серого пса, который держит в лапах табличку.

С помощью фоторедактора в изображение вставлено лицо Шкиряка. Надпись на табличке гласит: "Аваковский пес".

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Зорян Шкиряк

Зорян Шкиряк

facebook.com/zoryan.zoryan

"Берегись Брагара!" Советник главы МВД назвал себя "аваковским псом"

facebook.com/zoryan.zoryan

"Аз єсьмь", – подписал это фото Шкиряк. "Кто-то взломал аккаунт", "Больше похож на чебурашку", "Продадут, чтобы погасить долги. Брагара берегись", – ответили ему в комментариях.

"Отрубите фотошоперу руки... от ж*пы", – написал один из пользователей. "Да мне пох*й на самом деле", – ответил ему Шкиряк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на наезды главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, который угодил в реестр коррупционеров.

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Арсен Аваков Зорян Шкиряк
Место
Украина
Теги
соцсети Министерство внутренних дел Украины фотографии
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