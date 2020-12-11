Советник Ермака подтвердил, что назвал избирателей Зеленского "долбо****и"

Советник главы Офиса президента Андрея ЕрмакаАлексей Арестович подтвердил свой нецензурный отзыв об избирателях президента Украины Владимира Зеленского, который он сделал в марте 2020 года.

Это произошло во время эфира на телеканале "Украина 24". Журналист Юрий Бутусов напомнил Арестовичу, что он назвал людей, проголосовавших за Зеленского, "долбо****и".

Соответствующий пост нынешний советник главы ОП разместил в соцсети 31 марта 2020 года. В нем шла речь об итогах года у власти нынешнего главы государства.

Бутусов поинтересовался у советника главы ОП, не изменилось ли у него с того времени мнение.

Арестович отметил, что его личная позиция не изменилась, а "долбо****и" он считает не только избирателей Зеленского, но и некоторых должностных лиц.

"Но как официальное лицо – нет, я не могу называть гражданина Украины любым плохим словом, я всех люблю и ценю вне зависимости от политический окраски, политической партии, их взглядов или же их окраса", – сказал Арестович.

Он добавил, что в студии находились несколько человек, которые его "очень любят", тем не менее он не может их назвать тем самым нецензурным словом.

"Я считаю, что это хорошие люди, граждане, военные эксперты. Хорошо, что они есть в нашей стране", — сказал Арестович.

Напомним, 1 декабря 2020 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексея Арестовича.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арестович заявил, что телеканалы, которые связывают с украинским политиком Виктором Медведчуком, "являются профессионалами, а не нашими врагами".