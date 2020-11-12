Советник Ермака подал в отставку: все на выход, и я начну первый

Советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Игорь Уманский подал в отставку.

На своей странице в Facebook он сообщил, что уже написал соответствующее заявление.

Такое решение он принял после введения в Украине карантина выходного дня, однако подробно о причинах пообещал рассказать после того, как его отставку примут.

"Карантин выходного дня? Ок! Тогда – все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки – все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому небезразлично. ОтдыхайТЕ!", – написал Уманский.

Напомним, что Уманский стал советником Ермака в апреле после того, как он был уволен с должности министра финансов. Его назначили главой Минфина 4 марта, а 30 марта уволили.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уманский сам подал в отставку с поста министра финансов.