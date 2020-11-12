Советник Ермака опубликовал в соцсети заявление об увольнении задним числом, а потом удалил его. Фото

Юрий Сергиенко Политика 21:25, 12.11.2020 Обновлено: 21:36, 12.11.2020

Советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский опубликовал фотографию своего заявления об увольнении, в котором указано 12 октября.

Снимок он обнародовал на своей странице в Facebook, но позднее отредактировал пост (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

История редактирования поста Уманского.

В заявлении на имя руководителя аппарата Офиса президента Алексея Днепрова говорится: "Прошу уволить меня по собственному желанию".

Дата заявления указана 12 октября, хотя об отставке Уманский объявил 12 ноября. А на втором фото видно, что он пишет заявление.

Игорь Уманский.
фото с его страницы в Facebook
Заявление Уманского об увольнении.

Также на дату обратили внимание в комментариях под публикацией.

Реакция в комментариях под постом Уманского.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы ОП Андрея Ермака Игорь Уманский объявил о своей отставке 12 ноября, после того, как Кабмин ввел карантин выходного дня в Украине. "Карантин выходного дня? Ок! Тогда – все на выход! И я начну первый", – прокомментировал он свое решение.

Подробности советник Ермака пообещал обнародовать после того, как, как его заявление примут.

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