Советник Ермака назвал четыре угрозы, которые погрузят Украину "в Армагеддон"

На Украину надвигаются четыре угрозы – экономическая, медицинская, социальная и военная. Они могут привести к небывалому в истории страны кризису.

Об этом написал в Facebook бывший министр финансов, советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский. По его мнению, к противостоянию с угрозами украинская власть не готова.

"Украина впервые за годы независимости стоит перед совокупностью угроз такого масштаба, что они способны погрузить страну в политический и экономический Армагеддон в ближайшие несколько месяцев", – написал Уманский.

Он отметил, что остановить рост коррупции в стране не удалось, она растет в геометрической прогрессии.

По мнению советника главы ОП, бизнес будет вынужден уйти в тень из-за принудительного и тотального введения РРО. Оно приведет к коллапсу систему отношений "налогоплательщик – налоговая администрация".

Кроме того, Уманский описал катастрофическую ситуацию с противостоянием коронавирусу. По его словам, кислорода в больницах нет, аппараты ИВЛ и КТ не приобретены, средств на зарплату медработникам не хватает, а "ковидный" фонд продолжает финансировать ремонт дорог.

"Сейчас у власти еще есть время минимизировать последствия экономического кризиса. Если этого не сделать, все эти всадники Апокалипсиса (экономический, социальный, медицинский, военный кризисы) придут в Украину и произойдет паралич властных институтов, бюджетный кризис, скачок курса доллара до 35 грн, миллион безработных и коллапс государства", – написал Уманский.

Он предложил несколько шагов по выходу из сложной ситуации.

По мнению экс-министра финансов, необходимо внести изменения в бюджет, чтобы уменьшить расходы, и поднять вопрос реструктуризации государственного долга.

Также, по его мнению, из бюджета-2021 необходимо убрать все коррупционные "хотелки", что поможет высвободить миллиардные ресурсы.

За их счет нужно провести мероприятия по защите отечественного производителя, отдав приоритет расходам инвестиционного характера

Также, по мнению Уманского, необходимо допустить бизнес к кредитным ресурсам и остановить распродажу объектов государственной собственности, в первую очередь государственных земель сельскохозяйственного значения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уманский заявил о масштабных махинациях при строительстве дорог в Украине.

Это он сделал после того, как написал заявление об отставке с должности советника главы Офиса президента Андрея Ермака. В то же время Ермак ее пока не подписал.