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12 декабря • обновлено в 15:59
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"Совершенно неуместно!" "Слугу народа" раскритиковали за дорогой наряд в Раде. Фото

1.1т
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В сети народного депутата от "Слуги народа" Алину Загоруйко раскритиковали за неуместный внешний вид в Верховной Раде.

Фото с зала парламента в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов. Снимок с политиком он кратко подписал: "Детали".

На фото Загоруйко показана одетой в темный пиджак и белую футболу от коллекции модельера Карла Лагерфельда. Пользователи сети отметили, что стоимость такой футболки без учета скидки почти 2337 грн (89 евро).

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Алина Загоруйко

Алина Загоруйко

Facebook Ян Доброносов

Алина Загоруйко

Алина Загоруйко

Facebook Ян Доброносов

Футболка

Футболка

Скриншот

В комментариях отмечали, что такой внешний вид недопустим для народного депутата.

"Дорогая девочка! Ты как всегда лучше всех! Но более уместно соблюдать дресс-код и иметь свою деловую линию, к которой должны привыкнуть окружающие тебя", "Футболка by KL классная, но здесь – совершенно неуместна", "Всего то 2337 грн. "Слуга" себе может позволить", – негодовали в сети.

"Совершенно неуместно!" "Слугу народа" раскритиковали за дорогой наряд в Раде. Фото

Скриншот

"Совершенно неуместно!" "Слугу народа" раскритиковали за дорогой наряд в Раде. Фото

Скриншот

Также отмечали, что Загоруйко в таком внешнем виде напомнила пользователям сети коллегу по фракции Александра Дубинского, который появлялся в Раде в футболке с изображением героя комиксов Джокера.

Как сообщал OBOZREVATEL, мы изучили и подытожили первые 100 дней работы "слуг народа".

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Алина Загоруйко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины соцсети скандалы
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Надо ввести дресс-код, шаровары, вышиванка и кастрюлька)))))
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