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2 декабря • обновлено в 03:31
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"Совершенно миролюбивая страна": в сети высмеяли Россию из-за угроз Украине

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Заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина о том, что Украина может потерять ряд областей, вызвало большой резонанс в соцсетях.

"Надо срочно заключить с РФ контракт на поставку газа. Мы же видим, что это совершенно миролюбивая страна, которая не желает нам зла", - иронично написал в Twitter журналист Денис Казанский.

"Совершенно миролюбивая страна": в сети высмеяли Россию из-за угроз Украине
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Интернет-пользователи активно обсуждают новые угрозы Кремля:

"...просто похоже, что без еще более серьезной драки мира у нас не получится, а сам мир будет с полной приостановкой какой-либо деятельности с этим недоразумением - раша, диктующим свои хотелки..."

"Вброс пуйловских тезисов накануне Нормандии".

"В 14 году в Москве тоже об этом мечтали".

"Може все таки свій газ видобуватимемо у достатній кількості... - мій огород знаходиться над покладами".

"Угу, в 14-м анонс был 9 областей и за два дня дойти до Киева, до сих пор Марьинку х*й прошли... Хотя с "дружелюбными" Зеленскими-Сивохами шороху натворить могут".

"Совершенно миролюбивая страна": в сети высмеяли Россию из-за угроз Украине
"Совершенно миролюбивая страна": в сети высмеяли Россию из-за угроз Украине
"Совершенно миролюбивая страна": в сети высмеяли Россию из-за угроз Украине
"Совершенно миролюбивая страна": в сети высмеяли Россию из-за угроз Украине
"Совершенно миролюбивая страна": в сети высмеяли Россию из-за угроз Украине
"Совершенно миролюбивая страна": в сети высмеяли Россию из-за угроз Украине
"Совершенно миролюбивая страна": в сети высмеяли Россию из-за угроз Украине
"Совершенно миролюбивая страна": в сети высмеяли Россию из-за угроз Украине
"Совершенно миролюбивая страна": в сети высмеяли Россию из-за угроз Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеведущий Юрий Кот, сбежавший в Россию, поддержал слова главы Госдумы РФ Вячеслава Володина о распаде Украины и назвал их "братским предупреждением".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Вячеслав Володин Денис Казанский
Место
Украина
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Унитазцы вы уже 5 лет с Россией воюете))) диванные драчуны)))
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Николаев Олег
Николаев Олег
Вы лицо Володина видели? Это следующий президент России.
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Никифоряк Дмитрий
Никифоряк Дмитрий
Накуй вы нужны,убогие. Землю Донбасса отдайте.А потом меряйтесь у кого свидомей. Петушня убогая.
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