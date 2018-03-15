Совбез ООН проведет заседание из-за ситуации в Крыму

Совет безопасности ООН рассмотрит ситуацию в оккупированном Россией украинском полуострове Крым на заседании в четверг, 15 марта.
"В четверг, 15 марта, по инициативе Украины Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в оккупированном Крыму", - написал на своей странице в Facebook уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат от фракции Блока Порошенко Мустафа Джемилев.
Начало в 21:00 по киевскому времени.
Заседание состоится в формате Арріа.
"Он предполагает, что в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества", - пояснил он.
Как сообщал "Обозреватель", в декабре 2017 года Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь".
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