ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Социологию "Рейтинга" поставили под сомнение

2.6тЧитать материал на украинском

Группа "Рейтинг" показала результаты исследований касательно досрочных выборов в Верховную Раду, сделанных, по факту, в одни выходные, но с большой разницей в цифрах.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Сергей Таран.

"О рейтингах. Общеизвестно, что замеры традиционно делают на выходных. Группа "Рейтинг" показала результаты исследований, сделанных, по факту, в одни выходные, но с большой разницей в цифрах как по количеству тех, кто не определился (22% и 14%), так и по рейтингам "Европейской солидарности", – отметил политолог.

Новости
"Голос" Вакарчука прорвался в пятерку: названы проходные в Верховную Раду партии
Социологию "Рейтинга" поставили под сомнение

Facebook Сергея Тарана

Социологию "Рейтинга" поставили под сомнение

Facebook Сергея Тарана

Политический эксперт также напомнил, что именно группа "Рейтинг" в ходе президентской кампании прогнозировала выход во второй тур исключительно Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского.

Также Таран со скепсисом отнесся к прогнозу социологов по явке избирателей в летний период: "Ну и явка в 89% в июле не вызывает ничего, кроме скепсиса".

Как сообщалOBOZREVATEL, по результатам опроса "Рейтинга" за 8-12 июня, в парламент могли бы попасть пять партий: "Слуга народа" – 47, 1%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,1%, "Голос" – 8,1%, "Батьківщина" – 7,3% и "Европейская солидарность" – 5,0%.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Верховна Рада Українирейтинг
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
7
Смешно
6
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ivanov koly
ivanov koly
да все эти рейтинги купленные. надо быть идиотом что бы им верить
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel