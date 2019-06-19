Социологию "Рейтинга" поставили под сомнение

Группа "Рейтинг" показала результаты исследований касательно досрочных выборов в Верховную Раду, сделанных, по факту, в одни выходные, но с большой разницей в цифрах.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Сергей Таран.

"О рейтингах. Общеизвестно, что замеры традиционно делают на выходных. Группа "Рейтинг" показала результаты исследований, сделанных, по факту, в одни выходные, но с большой разницей в цифрах – как по количеству тех, кто не определился (22% и 14%), так и по рейтингам "Европейской солидарности", – отметил политолог.

Facebook Сергея Тарана

Facebook Сергея Тарана

Политический эксперт также напомнил, что именно группа "Рейтинг" в ходе президентской кампании прогнозировала выход во второй тур исключительно Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского.

Также Таран со скепсисом отнесся к прогнозу социологов по явке избирателей в летний период: "Ну и явка в 89% в июле не вызывает ничего, кроме скепсиса".

Как сообщалOBOZREVATEL, по результатам опроса "Рейтинга" за 8-12 июня, в парламент могли бы попасть пять партий: "Слуга народа" – 47, 1%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,1%, "Голос" – 8,1%, "Батьківщина" – 7,3% и "Европейская солидарность" – 5,0%.

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