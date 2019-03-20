Социологи: Гриценко побеждает во втором туре и Порошенко, и Тимошенко

Если Анатолий Гриценко попадает во второй тур выборов президента, то он побеждает со значительным отрывом и Петра Порошенко, и Юлию Тимошенко.

Такие данные получены по результатам опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко с 11 по 18 марта.

Согласно исследованию, в случае выхода во второй тур Гриценко и Тимошенко лидер "Гражданской позиции" получит 27,7%, лидер "Батьківщини" — 22,9%.

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Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Если во втором туре оказываются Гриценко и Порошенко, то разрыв между ними достигает более 15%. Действующий президент, согласно опросу, получает 16,4%, лидер "Гражданской позиции" — 33%.

В ходе социологического исследования было опрошено 2047 респондентов. Статистическая погрешность выборки — не более 2,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Гражданской позиции", кандидат в президенты Анатолий Гриценко рассказал о существующей схеме подкупа голосов на грядущих выборах в Украине. Он призвал украинцев не голосовать за деньги, так как это навредит и стране в целом, и конкретному подкупленному избирателю.

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