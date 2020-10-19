Социолог – об опросе Зеленского: анкета не даст понимания, как отвечали украинцы

Всеукраинский опрос, который анонсировал президент Владимир Зеленский, не имеет отношения к социологии, а скорее несет политический контекст.

Об этом для УНН рассказал социолог Андрей Еременко. Он пояснил, что опрос президента не даст точного понимания, как отвечали украинцы.

"Вопросы к социологии отношения не имеют, так как социология должна изучать различные социальные группы, а эта анкета не предполагает понимание, кто как ответил. Соответственно, мы не можем сказать, что думают молодые и пожилые люди по этой анкете. Также анкета обычно предусматривает, что когда мы делаем опросы, мы всегда даем варианты ответов не полярные, "да" или "нет", а какую-то шкалу: "да", или "скорее да", "нет", или "скорее нет", или от 0 до 10, или какие-то условия... То есть "да, но при таких условиях", "нет, но предполагаю"... Здесь просто "да" или "нет", – сообщил он.

Еременко подчеркнул, что на некоторые вопросы, например о легализации каннабиса, нет возможности ответить "да, но…".

"Такой прямой вопрос не позволяет понять, как легализовать... Поэтому это не может быть исследование. Обычно, когда проводится социологические исследования, как проводится экзит-пол? Он проводится таким образом, что опрашивается каждый пятый, или каждый десятый избиратель, который выходит из избирательного участка, в зависимости от поставленной задачи и методики. Здесь, как я понимаю, кто желает, тот отвечает, соответственно – это искажает картинку, потому что подойдут не все, а только отдельные категории людей. Поэтому это не социологический опрос, а чисто политическая история", – отметил социолог.

Еременко добавил, что если вопросы от Зеленского не будут иметь юридической силы, то они могут быть любыми. Но тогда нет смысла проводить их как сплошные, на всех избирательных участках.

"Это просто бессмысленные затраты ресурсов на то, чтобы получить нерепрезентативные данные, эти данные будут репрезентативны только для 50-60% населения, которые придут на выборы", – подытожил он.

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