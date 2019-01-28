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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения «Сила права», координатор Военного кабинета Юлии ТимошенкоВсе статьи автора

Соціальні ліфти для військовослужбовців

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Завдання, яке гостро стоїть сьогодні, є значно ширшим, аніж лише зміцнення армії.

Без культу захисника країни, без цементуючої ідеї патріотизму сильної армії ніколи не буде, а наша держава залишиться у млявому стані і постійно виглядатиме пирогом, на розподіл якого є безліч претендентів.

По суті, мова йде про необхідність переходу до специфічної соціальної організації суспільства. На етапі вимушеної війни вона повинна походити на ізраїльську, а в перспективі на менш мілітаризовану швейцарську систему, але з обов’язковою сильною сучасною професійною армією.

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Вирішення цього завдання вимагає істотних змін одразу за кількома напрямками.

Проходження військової служби за контрактом повинно стати не лише престижним, а й відкривати для молоді двері соціальних ліфтів, гарантуючи можливість здобуття вищої освіти за рахунок держави і надаючи безумовний пріоритет для зарахування на державну службу і до правоохоронних структур.

Соціальні ж ліфти для тих, хто обрав військову службу своєю професією, повинні працювати іншим чином. Необхідна система, що дозволяє військовослужбовцю стати архітектором і менеджером своєї кар'єри в армії. Така система, поряд з іншими стимулами для продовження служби, створить реальні передумови для стабілізації кадрового складу збройних сил і підвищення рівня професійної підготовки військовослужбовців.

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Це вимагатиме докорінної зміни всієї кадрової роботи в армії, яка сьогодні значною мірою заснована на суб'єктивізмі і висуванні особисто відданих.

Аби широко поширений принцип "Я – начальник, ти – дурень" не ламав кар'єри молодих офіцерів, сержантів або солдатів і не змушував їх звільнятися з військової служби, необхідно впровадити незалежну систему рейтингів на висування і, в необхідних випадках, на отримання додаткової освіти у військовому або профільному цивільному вузі за рахунок армії і без звільнення зі служби.

Рейтинг повинен складатися з балів, що в певній пропорції відображають наявність бойового досвіду, знання іноземних мов, успішне проходження різних тренінгів за своєю та суміжними спеціальностями.

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База даних кадрової служби Міністерства оборони, у разі досягнення певних показників, повинна автоматично зараховувати військовослужбовця до резерву на висування. Таке зарахування повинно супроводжуватися відрядженням військовослужбовця на спеціальний тренінг за менеджмент-програмою відповідного рівня.

Курс на впровадження такої системи закріплений в Новій стратегії миру та безпеки, оприлюдненій 30 жовтня 2018 року на однойменному Національному форумі.

Суть нової кадрової політики в Збройних Силах України сформульована лаконічно і чітко: "Пріоритет для кар'єрного зростання в армії мають отримати учасники бойових дій. Українських воєначальників необхідно вирощувати з солдат і офіцерів, які проявили себе на війні.

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Країні потрібні високоосвічені ініціативні офіцери, що підготовлені для служби в сучасній армії, здатні приймати рішення, що поважають солдата й усвідомлюють відповідальність за кожне людське життя. Саме вони мають стати частиною нової еліти українського суспільства".

З метою підготовки нової системи роботи з кадрами у Воєнному кабінеті Юлії Тимошенко формується спеціальна експертна група. Кожен воїн-контрактник і кожен командир, який проходить службу або завершив її, має можливість взяти участь в розробці нової системи і включитися у роботу експертної групи 60. Розробка кадрової стратегії для Збройних Сил України.

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