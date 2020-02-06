"Состояние сложное": вице-премьер Федоров серьезно заболел

Вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров находится в сложном состоянии, у него серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, объясняя отсутствие Федорова на презентации мобильного приложения "Дія", передает ТСН.

"Мы работаем вместе не жалея сил, нервов, а некоторые даже, к сожалению, собственного здоровья. Поэтому сегодня с нами нет главного драйвера цифровизации нашей страны, нашего вице-премьера Михаила Федорова. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Давайте ему поаплодируем, он молодец", – сказал Зеленский.

"Он действительно в сложном состоянии находится", – добавил президент, выразив надежду, что Федорову помогут медики.

При этом диагноз министра Зеленский не уточнил.

Вице-премьер Федоров серьезно заболел Liga

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федоров заявил, что "будет честью", если в Украину начнет возвращаться российский бизнес, в том числе – IT-компании

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