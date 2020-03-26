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26 марта • обновлено в 22:36
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Состоялось заседание ТКГ по Донбассу: что решили

6.9т
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В четверг, 26 марта, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Из-за эпидемии коронавируса встреча проходила в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Ключевые вопросы, которые были нарушены украинской стороной, касались ситуации безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

На встрече Украина подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу. Также обсуждалось формирование списков для взаимного освобождения пленников.

Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации по следующим участков разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии.

Во время заседания никаких документов подписано не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Ирина Верещук рассказала, что Украина рассматривает возможность создания консультативного совета, куда войдут представители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, не принадлежащие к руководству "Л/ДНР".

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Война на Донбассе Минские договоренности
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Kujdycz Emilian
Kujdycz Emilian
Як не Ермак, то Верещук. Де їх так вишколили? Хто їм дає такі завдання - все на шкоду Україні.
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Явка с повиной:"Ключевые вопросы, которые были НАРУШЕНЫ УКРАИНСКОЙ СТОРОНОЙ, касались ситуации безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц". На мове тоже "порушенi".
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Коллаборанты все никак не успокоятся на счёт перспективы сотрудничества со "сверхчеловеками" решившими по указке третьего рейха Москвы народу Украины диктовать свою волю как второсортной обслуге и лишать этот народ права на самоопределение. Вот к чему приводит попустительстве и правовой нигелизм, предатели права качают вместо того, чтобы за своё преступление отвечать
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