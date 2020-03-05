Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что сейчас идут консультации по поводу кандидатов в министры, которых не назначили на внеочередном заседании парламента 4 марта.

Видео его выступления опубликовано на телеграм-канале партии "Слуга народа" (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

Сриншот видео SlugaNarodu_Official

"Тут вопрос не в скорости принятия решений, а в их качестве. Сейчас идут консультации по кандидатурам на должности, которые еще остались вакантными", – отметил глава парламента.

При этом Разумков отметил, что Кабмин является правомочным, потому что вчера были назначены более двух третей министров. "Он принял присягу и сегодня уже функционирует в полном объеме", – добавил Разумков.

Также он подчеркнул, что обновление правительства не было "турбулентным". "Я надеюсь, что новое правительство будет быстрее внедрять те реформы, и реализовывать те обещания, которые были даны", – сказал глава ВР.

Напомним, что 5 марта состоялось первое заседание обновленного Кабмина с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Оно было посвящено подготовительным и техническим кадровым вопросам.

Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта поддержала назначение Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра, а после утвердила и новый состав Кабмина.

OBOZREVATEL собрал полное досье на министров нового правительства.

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