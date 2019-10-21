"Сосредоточены на нашей стране!" Посол Армении прокомментировал выпады о России

Посол Армении в Украине Тигран Сейранян заявил, что Армения не является пророссийской или ориентированной на Россию страной.

Об этом он рассказал в эфире программы "Евроинтеграторы" на ObozTV. По его словам, политика в стране также не направлена и на запад.

"В нашем обществе тоже существует дискуссия: куда мы ориентированы – на Запад или на Россию? Я бы сказал, что мы сосредоточены на Армении. Наша внешняя политика ориентирована на собственную страну, наша бархатная революция – об Армении и ради Армении. И, конечно же, у нас есть собственные цели, мы имеем собственные задачи и проблемы, которые должны решать сами. Речь идет не только о безопасности, но и об экономике, о построении свободного демократического гражданского общества", - сказал Сейранян.

Тигран Сейранян

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Отвечая на вопрос о расположении 5-тысячного контингента на базе в Гюмри, посол отметил, что оно не означает пророссийскую направленность в стране и назвал это вопросом безопасности.

"Что касается военной базы Российской Федерации в Армении, то это конечно соответствует нашему соглашению. Так или иначе, я беру во внимание нашу геополитическую ситуацию, нашу географию. Это скорее фактор безопасности для нашего региона, учитывая нашего западного соседа – Турцию", - сказал посол.

Кроме того, посол опроверг информацию о том, что бывшего депутата Мустафу Найема задержали на въезде в Армению якобы не армянские пограничники, представители ФСБ РФ.

"Относительно господина Найема, который посещал Армению, это не вопрос российских пограничников в национальном аэропорту Еревана. По моей информации, там мог быть только представитель этой службы, а не работники пограничной службы в аэропорту Еревана или других пунктах пропуска через границу. Но существует соглашение между странами СНГ, Украина, кстати, также была частью этой сделки, если я, конечно, не ошибаюсь.

Есть некоторые общие списки, и люди в этих списках рассматриваются. Я имею в виду, что его таки впустили. Я не очень детализировал это дело, вероятно, было предупреждение о его фамилии. У него не было запрета въезда в Армению. И потом, обсудив цель своего визита и другие обстоятельства, Армения приняла суверенное решение его впустить", - отметил посол.

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Армении Никол Пашинян уклонился от ответа на вопрос о принадлежности Крыма к России или Украине.

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