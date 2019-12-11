"Соревнуются, чтобы уничтожить репутацию страны!" Хармс сделала громкое заявление о преследовании Порошенко

Сопредседатель делегации в Парламентской ассамблее Евронест Ребекка Хармс назвала полным абсурдом расследование против пятого президента Украины Петра Порошенко относительно Минских соглашений.

Об этом она написала в своем Twitter, комментируя статью Радио Свобода "Украинские следователи подтверждают расследования измены экс-президента Порошенко".

Хармс предостерегла, что подобные абсурдные обвинения работают на уничтожение репутации Украины.

Ребекка Хармз назвала преследование Порошенко полным абсурдом

"Чувствуется, что некоторые украинцы борются за то, чтобы уничтожить репутацию страны. Это тотальный абсурд!" – написала Ребекка Хармс.

Отметим, что новое уголовное производство ГБР против пятого президента Украины Петра Порошенко за подписание Минских соглашений вызвало волну гнева среди европейских политиков и дипломатов. Так, член Европейского парламента, вице-спикер литовского Сейма Пятрас Ауштрявичюс призвал украинскую власть прекратить политически мотивированные шаги для давления на своих оппонентов.

Накануне действия ГБР осудил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. В своем комментарии он сравнил Зеленского с Януковичем, потому что оба преследуют оппозиционных лидеров с помощью вымышленных уголовных дел.

Как писал OBOZREVATEL, ранее лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко было выдвинуто "подозрение", которое члены "ЕС" назвали русским заказом на нанесение вреда репутации политика.

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