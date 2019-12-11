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11 декабря • обновлено в 18:31
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"Соревнуются, чтобы уничтожить репутацию страны!" Хармс сделала громкое заявление о преследовании Порошенко

3.3т
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Сопредседатель делегации в Парламентской ассамблее Евронест Ребекка Хармс назвала полным абсурдом расследование против пятого президента Украины Петра Порошенко относительно Минских соглашений.

Об этом она написала в своем Twitter, комментируя статью Радио Свобода "Украинские следователи подтверждают расследования измены экс-президента Порошенко".

Хармс предостерегла, что подобные абсурдные обвинения работают на уничтожение репутации Украины.

Ребекка Хармз назвала преследование Порошенко полным абсурдом

Ребекка Хармз назвала преследование Порошенко полным абсурдом

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"Чувствуется, что некоторые украинцы борются за то, чтобы уничтожить репутацию страны. Это тотальный абсурд!" – написала Ребекка Хармс.

Отметим, что новое уголовное производство ГБР против пятого президента Украины Петра Порошенко за подписание Минских соглашений вызвало волну гнева среди европейских политиков и дипломатов. Так, член Европейского парламента, вице-спикер литовского Сейма Пятрас Ауштрявичюс призвал украинскую власть прекратить политически мотивированные шаги для давления на своих оппонентов.

Накануне действия ГБР осудил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. В своем комментарии он сравнил Зеленского с Януковичем, потому что оба преследуют оппозиционных лидеров с помощью вымышленных уголовных дел.

Как писал OBOZREVATEL, ранее лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко было выдвинуто "подозрение", которое члены "ЕС" назвали русским заказом на нанесение вреда репутации политика.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Петр Порошенко Ребекка Хармс
Место
Украина
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . откуда евро парламентариям знать - что шоколадная тупа в НЕНЬКЕ возглавляла коррупцию ??????????
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну да. Они в этого алкаша столько всего интересного вложили, особенно с правовой точки зрения, что если всплывет, то они не отмоются. Поэтому то эта Хармс и кукарекает, тонко и громко.
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Тымчук Виктор
Тымчук Виктор
Причем здесь Зе-Портнов это не государство Украина,все вопросы к нему,вы сами просили создать ГБР,вот теперь ваше детище и съедает своих создателей. А евродепутаты пусть скажут,как продались путину,они ведь от него зарплату получают,российский взнос один из самых больших.
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