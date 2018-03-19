Соратники Михеїла Саакашвілі наступили на ті ж само граблі. Повторилася ситуація із безглуздим і навіть тупим штурмом Жовтневого палацу наприкінці минулого року.

Не було жодної потреби розбирати ці конструкції навіть, якщо вони були б найбільш потворними у світі. Адже вони не завадили провести малочисельних захід, а їхнім лидерам виголосоли свої промови.

Не розумію екстазу цих аборигенів, котрих транслював в прямий ефір один з телеканалів. Не розумію екстазу ведучих та журналістів. Адже інсталяція по контуру нагадувала Крим. Також тут була виставка присвячена рейду Петра Болбачана, внаслідок якої українська армія у 1918-му звільнила півострів від більшовиків.

Соратники Саакашвілі наплювали на Крим, на кримських татар, на їхню історію. РПС вкотре підіграв Володимру Путіну. Саме для нього вони розчистили Майдан він антипутінської інсталяції. Це не бойкот виборів у Криму, а їхнія легалізація. Саратники Саакашвілі вислови незгоду з тим, що Крим - це Україна. Виходить, заради цього і скликався мітинг

І останнє, безглузде руйнована антипутінської інсталяція немає жодного стосунку до боротьби з владою. Це тупість і вандалізм!