Соратника Медведчука застали за "тяжелым" занятием в Раде. Фото

В среду, 30 октября во время заседания Верховной Рады нардеп фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Черный выбирал в интернет-магазине гири.

Фото с политиком опубликовал телеграм-канал "Информатор".

Отмечается, что до избрания в Виктор ВР Черный был директором компании "Шторм", которая предоставляет охранные услуги одному из лидеров "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку. В 2019 году вошел в список "ОПЗЖ" под номером 27. Член комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики.

Уже в должности нардепа Черный взял себе в помощники художницу и модельера Наталью Илларионову.

Виктор Черный в Раде Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября в зале заседания Верховной Рады, нардеп Богдан Яременко договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

После политик подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. Однако он заявил, что свою беседу в телефоне он специально сфабриковал.

Черный и Медведчук Українська правда

Позже депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива высмеял секс-переписку на заседании Рады, за которой застукали "слугу народа" Яременко.

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