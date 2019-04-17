Соратник Януковича и нынешней власти заявил о поддержке Зеленского

Сопредседатель депутатской группы "Відродження", нардеп Виталий Хомутынник выразил поддержку кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

Об этом Хомутынник заявил в комментарии для НВ, добавив, что будет поддерживать законопроекты Зеленского в случае его победы на президентских выборах.

"В целом мы намерены поддерживать Зеленского, особенно в период, когда у него еще не будет своего представительства в Верховной Раде... Я не исключаю, что до следующих выборов в парламенте может сформироваться ситуативная коалиция для поддержки его инициатив", - сказал он.

По словам нардепа, он, "как и большинство украинцев, надеется, что после смены власти в стране будут изменения в лучшую сторону".

"Большинство депутатов, независимо от партийной принадлежности, голосовали за Владимира Зеленского как за будущего президента", - заявил Хомутынник.

Отметим, в группу "Відродження" входят 24 депутата, она была сформирована из бывших членов "Партии регионов", лидером которой был экс-президент Виктор Янукович.

Виталий Хомутынник Деловая столица

Напомним, Хомутынник является бизнес-партнером одиозного олигарха Павла Фукса. Ранее OBOZREVATEL стало известно, что они через подставной аукцион заполучили крупнейший ТРЦ Respublika, которым владел олигарх Дмитрий Фирташ.

Также в январе появилась информация, что Хомутынник и Фукс попадают под спецрасследование ФБР из-за сотрудничества олигарха с Федеральной службой безопасности РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, рейтинг Зеленского почти в три раза больше, чем у Порошенко. За новоиспеченного политика готовы проголосовать 72,2% избирателей.

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