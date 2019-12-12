Главная Новости
12 декабря • обновлено в 08:12
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Соратник Горбачева призвал Украину на время забыть о Донбассе

986
Читать материал на украинском

Российский политолог, историк, советник экс-президента СССР Михаила Горбачева Виктор Мироненко убежден, что главным приоритетом для Украины должен стать экономическое, социальное и военное развитие, а не возвращение оккупированных территорий Донбасса.

"К сожалению, так случилось, что эти территории Донбасса не контролируются. Вернуть их сейчас невозможно – это показали переговоры. Значит, нужно решать другую задачу". К такому выводу он пришел, проанализировав "нормандский саммит", состоявшийся 9 декабря в Париже. Об этом он сказал в блоге OBOZREVATEL.

По мнению политика, саммит продемонстрировал, что российская сторона "недоговороспособна". "Я думаю, теперь всем уже понятно, что быстрых решений у этой проблемы (войны на Донбассе, – Ред.) быть не может", – заметил он.

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Ангела Меркель

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Ангела Меркель

Официальный сайт президента Украины

Исходя из этого, Мироненко подчеркнул значение усиления украинского государства в экономическом, социальном и военном аспектах. "Разговаривают с сильными, разговаривают с успешными, разговаривают с теми, к кому тянутся люди, кто обладает мягкой силой. Поэтому все силы сейчас должны быть направлены на то, чтобы Украина развивалась экономически и социально, интегрировалась в Европейский Союз, становилась процветающей страной, имела мощные Вооруженные Силы", – сказал он.

Новости
Пока не будет мира на Донбассе: Зеленский потребовал новых санкций против России

Напомним, в понедельник, 9 декабря, лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе. Все подробности, фото и видео – в материале OBOZREVATEL.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Виктор Мироненко
Место
Украина
Теги
нормандский формат Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Xoxлы думают о Донецке и Луганске в контексте территорий. Люди их не особо интересуют. Россия думает наоборот прежде всего о жителях этих регионов. Как думаете, xoxлы, почему вас там ненавидят?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ишевский Константин
Ишевский Константин
Забудьте вообще про Донбасс,укрожопые педерасты
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги