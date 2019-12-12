Соратник Горбачева призвал Украину на время забыть о Донбассе

Российский политолог, историк, советник экс-президента СССР Михаила Горбачева Виктор Мироненко убежден, что главным приоритетом для Украины должен стать экономическое, социальное и военное развитие, а не возвращение оккупированных территорий Донбасса.

"К сожалению, так случилось, что эти территории Донбасса не контролируются. Вернуть их сейчас невозможно – это показали переговоры. Значит, нужно решать другую задачу". К такому выводу он пришел, проанализировав "нормандский саммит", состоявшийся 9 декабря в Париже. Об этом он сказал в блоге OBOZREVATEL.

По мнению политика, саммит продемонстрировал, что российская сторона "недоговороспособна". "Я думаю, теперь всем уже понятно, что быстрых решений у этой проблемы (войны на Донбассе, – Ред.) быть не может", – заметил он.

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Ангела Меркель Официальный сайт президента Украины

Исходя из этого, Мироненко подчеркнул значение усиления украинского государства в экономическом, социальном и военном аспектах. "Разговаривают с сильными, разговаривают с успешными, разговаривают с теми, к кому тянутся люди, кто обладает мягкой силой. Поэтому все силы сейчас должны быть направлены на то, чтобы Украина развивалась экономически и социально, интегрировалась в Европейский Союз, становилась процветающей страной, имела мощные Вооруженные Силы", – сказал он.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе. Все подробности, фото и видео – в материале OBOZREVATEL.

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