"Украина бессильна": соратник Горбачева предрек деградацию Донбасса

Российский политолог, историк, советник экс-президента СССР Михаила Горбачева Виктор Мироненко заявил, что судьба оккупированных территорий Донбасса "в ближайшее время будет печальной".

К такому выводу он пришел, проанализировав "нормандский саммит", состоявшийся 9 декабря в Париже. Об этом он написал в блоге OBOZREVATEL.

"Судя по тому, что я вчера наблюдал на этих переговорах, судьба Донбасса будет очень и очень печальной. По крайней мере, той его части, которая не контролируется Украиной", – сказал он.

Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую область Официальный сайт президента Украины

По мнению Мироненко, причина состоит, прежде всего, в позиции российской стороны, которая не готова "ни на йоту" менять своей позиции. "Украинские молодые политики, Украина вчера в Париже попыталась сделать так, чтобы эту судьбу облегчить, чтобы начать там восстановление и так далее. Но позиция противоположной стороны не позволяет этого сделать", – констатировал политик.

По его мнению, в существующей ситуации Украина бессильна помочь людям, проживающим на оккупированных территориях Донбасса. "Но надо сделать то, что можно сделать. По крайней мере, как-то обеспечить выплату пенсий, прекратить там стрельбу. Но это всё из того, что пока что может сделать Украина", – заметил он.

По оценкам Мироненко, "судьба Донбасса в ближайшее время, к сожалению, будет печальной. Часть этого региона будет деградировать дальше".

Напомним, в понедельник, 9 декабря, лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе. Все подробности, фото и видео – в материале OBOZREVATEL.

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