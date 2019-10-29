Соратник Горбачева назвал "наименее болезненный" вариант для Донбасса

Российский политолог, историк, соратник президента Советского Союза Михаила Горбачева Виктор Мироненко заявил, что наименее болезненный для Украины вариант разрешения войны на Донбассе – замороженный конфликт.

"На мой взгляд, на сегодняшний день наименее болезненный и наименее опасный вариант развития событий, к моему большому сожалению, это замороженный конфликт", – констатировал он в блоге OBOZREVATEL.

В этом контексте политик предположил, что "в ближайшее время изменить позицию, занятую российской администрацией, не удастся". Исходя из этого он счел обреченными на неудачу любые попытки договориться с Россией в любом формате переговоров, включая нормандский.

Позиция Украины по Донбассу - абсолютно правильная, заявил политик

"Всем экспертам, всем наблюдателям совершенно ясно, какие цели преследует российская администрация в этом конфликте. Эта цель очень проста. Она состоит в том, чтобы максимально затруднить Украине движение в том направлении, в котором она движется, то есть к интеграции с Европейским Союзом, к некоему новому режиму четвертой украинской республики", – сказал Мироненко.

"Поэтому пока Владимир Владимирович (Путин, – Ред.) президент Российской Федерации, думаю, ожидать каких-то серьезных изменений здесь не приходится", – заметил политик.

В то же время он подчеркнул: позиция Украины, ее открытость для переговоров и твердость в соблюдении национальных интересов – "это абсолютно правильная позиция". "Но жизнь сложнее", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заверил: президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с Путиным. "Он говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь", – сказал министр.

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