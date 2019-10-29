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29 октября • обновлено в 17:09
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Соратник Горбачева назвал "наименее болезненный" вариант для Донбасса

1.5т Читать материал на украинском

Российский политолог, историк, соратник президента Советского Союза Михаила Горбачева Виктор Мироненко заявил, что наименее болезненный для Украины вариант разрешения войны на Донбассе – замороженный конфликт.

"На мой взгляд, на сегодняшний день наименее болезненный и наименее опасный вариант развития событий, к моему большому сожалению, это замороженный конфликт", – констатировал он в блоге OBOZREVATEL.

В этом контексте политик предположил, что "в ближайшее время изменить позицию, занятую российской администрацией, не удастся". Исходя из этого он счел обреченными на неудачу любые попытки договориться с Россией в любом формате переговоров, включая нормандский.

Позиция Украины по Донбассу - абсолютно правильная, заявил политик

Позиция Украины по Донбассу - абсолютно правильная, заявил политик

"Всем экспертам, всем наблюдателям совершенно ясно, какие цели преследует российская администрация в этом конфликте. Эта цель очень проста. Она состоит в том, чтобы максимально затруднить Украине движение в том направлении, в котором она движется, то есть к интеграции с Европейским Союзом, к некоему новому режиму четвертой украинской республики", – сказал Мироненко.

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"Поэтому пока Владимир Владимирович (Путин, – Ред.) президент Российской Федерации, думаю, ожидать каких-то серьезных изменений здесь не приходится", – заметил политик.

В то же время он подчеркнул: позиция Украины, ее открытость для переговоров и твердость в соблюдении национальных интересов – "это абсолютно правильная позиция". "Но жизнь сложнее", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заверил: президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с Путиным. "Он говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь", – сказал министр.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Виктор Мироненко Владимир Путин
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Горбачев гoвнo и соратник у него гoвнo.
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