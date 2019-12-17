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17 декабря • обновлено в 20:38
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Сомнительная сделка с СБУшниками: как обычно, спишут дело в архив?

1.7т

Государственное бюро расследований ведет дело о выдаче квартир 28 руководящим сотрудникам СБУ в незаконно построенном жилом комплексе "Джек-хаус" в центре Киева - расследование идет по статье злоупотребление служебным положением (ст.364) и получение неправомерной выгоды (ст.368)

18 ноября 2019 года следственный судья Печерского суда С.Шапутько обязал Службу безопасности Украины предоставить следователю Государственного бюро расследований Юрию Гуслякову доступ к засекреченным декларациям группы бывших при Порошенко 28 руководящих сотрудников СБУ, по которым идет расследование, в том числе:

- экс-первого заместителя председателя СБУ - начальника главка "К" Павла Демчины;

- экс-заместителя главы СБУ Олега Фролова (куратора прослушки)

- экс-заместителя главы СБУ Виктора Кононенко (куратор департамента защиты национальной государственности)

- следователя СБУ Андрея Киптенко (сына экс-начальника департамента хозяйственного обеспечения СБУ Владимира Киптенко);

- экс-помощника начальника департамента хозяйственного обеспечения СБУ Игоря Мейдича;

- экс-начальника департамента защиты национальной государственности Данилы Доценко;

- экс-начальника департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности Александра Климчука;

- экс-замначальника главка "К" Ивана Дралюка;

-экс-замначальника главка "К" Алексея Кошина;

-экс-замначальника главка "К" Сергея Коваленко;

- экс-помощника Демчины Тамары Момотенко;

- экс-замначальника экономической контраразведки Андрей Балашов;

- экс-главы аппарата СБУ Игоря Гуськова;

- начальника управления специальных операций Александра Устименко;

- замначальника управления специальных операций Григория Галагана;

- экс-главы СБУ Днепропетровской области Андрея Олийныка;

- экс-главы СБУ Закарпатской области Ивана Рудницкого;

Расследование идет в рамках дела о постройке жилого комплекса "Джек-хаус", которое было открыто Генеральной прокуратурой в 2018-м году.

Известный жилой комплекс "Джек-хаус" на бульваре Леси Украинки в центре Киева был построен по договору на земле, выделенной для СБУ компанией "Познякижилбуд" в обмен на жилье. Однако в нарушение согласованного городскими властями проекта Мхитаряны построили пять дополнительных этажей. Чтобы избежать претензий, квартиры в комплексе были выделены жилищной комиссией СБУ в основном высшему командному составу.

Особенно постыдно, что генерал Киптенко - завхоз СБУ, который курировал этот договор, не погнушался выписать элитные квартиру своему сыну и своему помощнику. Такие "мутки" очень плохо восприняты личным составом СБУ, где вопросы проживания и выделения служебного жилья стоят очень остро. При этом полученную служебную квартиру генерал Кононенко мгновенно приватизировал. Справедливости ради, ряд фигурантов расследования после открытия уголовного дела в выделенные им квартиры переезжать отказались.

Что ж, теперь посмотрим, каковы будут результаты расследования.

Ответственность должны понести не те, кто заселился, а руководство СБУ и жилищная комиссия, которые приняли решение о такой сомнительной сделке.

Самое интригующее, посмеет ли новая власть предъявить какие-либо претензии к компании "Познякижилбуд", которая надстроила этажи в нарушение проекта, и будут ли привлечены чиновники Государственной строительно-архитектурной инспекции, которые незаконно согласовали сдачу в эксплуатацию жилого комплекса. За СБУшников сейчас никто не заступится, но большинство из них к этому делу не пришьешь. А вот посмеют ли в ДБР замахнуться на тех, кто в реальности стоял за проектом?

Пока никто не трогает ни чиновников, ни "смотрящих" братьев Горовых, ни Мхитарянов. Ну что, как обычно, "обилетят" и спишут дело в архив, или что-то поменяется?

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Государственное Бюро Расследований
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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