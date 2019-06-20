"Солидарная молодежь" присоединится к акции против возобновления в должности Портнова в Киевском университете им. Шевченко

"Солидарная молодежь" поддерживает акцию студентов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко против трудоустройства бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова на кафедре конституционного права КНУ.

Об этом сообщили на сайте партии "Европейская солидарность". "Вместе со студентами мы будем требовать от ректора КНУ им. Тараса Шевченко Леонида Губерского отмены приказа о трудоустройстве Портнова", – говорится в заявлении.

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Также "Солидарная молодежь" обратилась в ректорат университета с требованием прекратить давление на студентов, которые стали на защиту чести и репутации своего университета.

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"Сегодня к акции также присоединятся и народные депутаты от партии" Европейская солидарность", которые закончили Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко", – добавили в политсиле.

Акция будет проходить без партийной символики и флагов. Участники акции собираются 20 июня в 18.30 возле красного корпуса университета (ул.Владимирская, 60).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Европейская солидарность" 19 июня подала документы в ЦИК.

В списке политсилы произошли изменения. Наталью Баласинович, которая стала фигуранткой видеоскандала с перепалкой с полицейскими, исключили из списка кандидатов в депутаты от "ЕС".

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