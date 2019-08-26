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У Зеленского готовы сократить количество депутатов в Раде

2.7т Читать материал на украинском

В команде партии "Слуга народа" подтвердили идею сократить количество народных депутатов Украины.

Как сообщает РБК-Украина, представитель президента в парламенте и главный кандидат на должность первого вице-спикера Руслан Стефанчук заявил, что над таким законопроектом уже ведется работа.

"Мы в течение выходных занимались законопроектами... По поводу этого законопроекта (Об уменьшении количества депутатов, — ред.). Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали — и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности", — заявил Стефанчук.

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Первое заседание Рады пройдет 29 августа

Первое заседание Рады пройдет 29 августа

Стоит отметить, первое заседание новоизбранного парламента состоится уже в четверг, 29 августа. Народные депутаты уже в первый день работы могут рассмотреть около полусотни законопроектов. В том числе выбрать премьер-министра Украины и полностью укомплектовать Кабинет министров.

Как писал OBOZREVATEL, главным претендентом на должность нового главы Кабинета министров называли заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.

Ранее он возглавлял Офис эффективного регулирования, работал юристом, руководил "Ассоциацией помощи пострадавшим инвесторам".

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Персона
Руслан Стефанчук
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Jhybkjd Fktdnby
Jhybkjd Fktdnby
Первая сессия ВРУ 9 созыва продлится несколько заседаний.А вторая сессия откроется через несколько дней.Так быстрее принимаются изменеения в Конституцию.
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