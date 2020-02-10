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10 февраля • обновлено в 13:32
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Сокращение Рады до 300 нардепов: Томенко сказал, что "идею похоронили"

1.4т
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Партия "Слуга народа" вряд ли сможет собрать необходимое количество голосов, чтобы выполнить свое обещание и сократить состав Верховной Рады до 300 народных депутатов.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV известный украинский политик, лидер партии Общественное движение "Рідна країна" Николай Томенко. "Даю 99%, что это обещание не будет выполнено", – заявил он.

Политик напомнил, что в первом чтении президентский законопроект "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины" поддержали только 236 депутатов.

Для прохождения второго чтения и одобрения закона в целом парламенту понадобится конституционное большинство, т.е. 300 голосов. Но где "Слуга народа" сможет взять недостающие голоса – непонятно, пояснил Томенко.

"Я не вижу, где здесь искать ресурс. В первом чтении законопроект поддержали 197 представителей "Слуги народа", практически вся партия Медведчука и 4 внефракционных. Если послушать аргументы других партий – сомнительно, что они будут за него голосовать. Таким образом, можно сказать, что эту идею похоронили", – подчеркнул он.

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По его мнению, многие нардепы отказались поддержать законопроект из-за того, что в нем объединены два пункта: сокращение состава народных депутатов до 300 и закрепление пропорциональной избирательной системы.

"Есть депутаты, готовые голосовать за сокращение, но они против жесткой привязки к пропорциональной системе. Причем в документе не сказано, будет ли пропорциональная система с открытыми или закрытыми списками. Если бы еще были указаны открытые списки, возможно, был какой-то люфт. Но часть мажоритарщиков, в том числе от "Слуги народа", категорически против пропорциональной системы", – рассказал Томенко.

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Кроме того, он обратил внимание на плохую подготовку законопроекта с юридической и формально-правовой точки зрения.

"Некоторые коллеги правильно заметили, что в переходных положениях есть норма, которую нужно исправлять. Тут сказано, что Верховная Рада продолжает выполнять свои обязанности до следующих выборов народных депутатов. Это неправильно, поскольку у нас Конституция предусматривает преемственность власти. Т.е. Рада действует до принятия полномочий следующей Верховной Радой. Пока депутаты нового созыва не примут присягу – предыдущие депутаты действующие", – отметил политик.

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Томенко добавил, что сам он является сторонником сокращения состава Рады до 300 нардепов. Однако, по его словам, в данном случае требуются комплексные изменения.

"У нас постсоветская Верховная Рада. У нас народные депутаты. Ну какие "народные депутаты"? 90% людей не знают (о депутате. – Ред.), кто он такой и что сделал… Поэтому нужно сделать парламент, а не Верховную Раду. Должны избираться члены парламента, очевидно, на срок не 5 лет, а 4 года. Надо прописать, что такое парламентское большинство и оппозиция. Хотя бы высшее образование сделать обязательным. И когда все это будет сделано, то сокращение состава до 300 парламентариев уже завершит реформу", – предложил он.

"Если у нас будет 300 (депутатов. – Ред.), мы выходим где-то на пропорции Германии. Думаю, это не худший пример", – резюмировал Томенко.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Реформы Зеленского Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Николай Томенко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа Конституция
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