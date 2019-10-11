Украинская журналистка Янина Соколова жестко разнесла народных депутатов от "Слуги народа" за их абсолютное незнание того, что такое "формула Штайнмайера".

В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она показала фрагмент видео, на котором Николай Тищенко, Александр Скичко и Алексей Мовчан не могли ответить журналистам ни на один вопрос о скандальном документе. Более того, они пытались уйти от разговора, жалуясь на то, что пресса их проверяет, и постоянно ссылались на президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

Соколову глубоко возмутила такая некомпетентность народных избранников, и она пристыдила их за это, напомнив, что "формула Штайнмайера" сейчас является топовй темой для всего украинского общества.

"Не так важно, что в России думают о "формуле Штайнмайера". Страшно, что в Украине не все нардепы отстреливают, что это за уравнение, кто такой Штайнмайер и чем он отличается от В-4-4 в Counter Strike. Как так? Вся страна гудит об этом, тысячи людей выходят на митинги, круглосуточно на всех ТВ-ресурсах эта тема обсуждается, президент записывает обращение, а депутаты Верховной Рады в душе не *бут, что это!" – негодует телеведущая.

Она согласилась с тем, что парламентарии ранее могли не интересоваться этой темой и не знать о ней. Однако удивилась тому, что политики до сих пор не удосужились изучить такой животрепещущий для воюющей страны вопрос.

"Вы что, в вакууме живете, или вам настолько пох*й?! Вы же за это голосовать будете, определять будущее страны! Вы тут боретесь с кнопокодавством, а сами – просто биологические оболочки для нажимания кнопок! Ты же на свадьбе можешь запомнить имена всех золовок, свекрови и шуринов? Ты же минимум три конкурса с апельсинкой знаешь! Значит, не совсем дурак. Или все эти ох*ительные традиции вам в спинной мозг закачали? Так попроси этого главного магистра школы лабухов и караоке – пусть тебе удалит один тост про птичку и установит "формулу Штайнмайера", – возмутилась Соколова, обращаясь, вероятно, к Скичко, который ранее работал в развлекательной сфере.

"Ну а ты, кулинар-винтовар?! Ты же там как-то мохито готовишь из секретных ингредиентов? Тут то же самое – только вместо мяты – граница, вместо рома – выборы, а вместо стакана – стакана Путина", – затроллила журналистка скандального "слугу народа" Тищенко, в прошлом ресторатора.

В конце своего обращения она обратилась лично к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его повлиять на свою фракцию и хоть немного просветить ее членов о том, что происходит в стране.

"Господин президент, дайте, наконец-то, в жбан вашим миньонам, чтобы они наконец раздуплились!" – жестко резюмировала Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Тищенко оскандалился, рассказывая о нашумевшей "формуле Штайнмайера". Решение конфликта на Донбассе Тищенко попытался объяснить через "насос" и "резиновую куклу". С этими предметами он сравнил Украину.

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