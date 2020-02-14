Главная Новости
14 февраля • обновлено в 13:41
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Окружили себя Украинами!" Соколова потроллила Россию из-за "бандеровца" Эрдогана

Читать материал на украинском

Журналистка Янина Соколова высмеяла реакцию российских пропагандистов на приветствие "Слава Украине!" от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время его визита в Киев.

Яркое обращение к стране-агрессору по этому поводу она показала в эфире шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сенсация! Свершилось! Наконец пришел ответ на письмо казаков турецкому султану. Турецкий султан сам привез его казакам. Иван Сирко и Петро Сагайдачный: "Что, так можно было?!". И затянули люльку на весь рай, а гопаком всех херувимов распугали. Но Тайип Реджеп Эрдоган не только султан, но и факир. Достал изо рта слово и поджег ср*ндели по всему Арбату: "Как он мог?! Предатель! Фашист! Кебабобандеровец! Ани Лорак нашу у турка забрать, "Турецкий поток" отрубить, самолеты российские запретить сбивать, помидоры турецкие обколоть!" – потроллила Соколова бурную реакцию рупоров Кремля на патриотичный лозунг, прозвучавший из уст турецкого лидера.

Янина Соколова

Янина Соколова

Кроме того, она напомнила россиянам, что во время визита в Украину Эрдоган договорился с нашей страной о продаже оружия.

"Ну, так бывает, не очаровывайтесь. Но главное другое – вы окружили себя по периметру Украинами. Турция – не ваш брат навеки, как и Беларусь, как и Казахстан, Китай, Армения, Грузия и Чечня внутри вас. Вы как друг – фекалия на палке. И все это понимают. Таких друзей – за ... в музей, туда, на верхнюю полку к Ленину. И Эрдоган сейчас это четко и недвусмысленно показал. Слава Украине!" – обратилась телеведущая к оккупантам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 3 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев поприветствовал почетный караул украинских воинов словами "Слава Украине!". Они ответили ему "Героям слава!".

  • Напомним, в 2018 году это приветствие стало официальным в украинской армии и полиции.

  • Российские пропагандистские СМИ стали активно тиражировать эту новость, обвиняя Эрдогана в озвучивании "бандеровских" лозунгов.

  • Эрдоган, в свою очередь, объяснил, что поприветствовал почетный караул словами "Слава Украине!", поскольку это официальное приветствие для армии свободной страны.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Янина Соколова
Место
Украина
Тег
Слава Украине!
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги