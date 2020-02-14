Журналистка Янина Соколова высмеяла реакцию российских пропагандистов на приветствие "Слава Украине!" от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время его визита в Киев.

Яркое обращение к стране-агрессору по этому поводу она показала в эфире шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сенсация! Свершилось! Наконец пришел ответ на письмо казаков турецкому султану. Турецкий султан сам привез его казакам. Иван Сирко и Петро Сагайдачный: "Что, так можно было?!". И затянули люльку на весь рай, а гопаком всех херувимов распугали. Но Тайип Реджеп Эрдоган не только султан, но и факир. Достал изо рта слово и поджег ср*ндели по всему Арбату: "Как он мог?! Предатель! Фашист! Кебабобандеровец! Ани Лорак нашу у турка забрать, "Турецкий поток" отрубить, самолеты российские запретить сбивать, помидоры турецкие обколоть!" – потроллила Соколова бурную реакцию рупоров Кремля на патриотичный лозунг, прозвучавший из уст турецкого лидера.

Янина Соколова

Кроме того, она напомнила россиянам, что во время визита в Украину Эрдоган договорился с нашей страной о продаже оружия.

"Ну, так бывает, не очаровывайтесь. Но главное другое – вы окружили себя по периметру Украинами. Турция – не ваш брат навеки, как и Беларусь, как и Казахстан, Китай, Армения, Грузия и Чечня внутри вас. Вы как друг – фекалия на палке. И все это понимают. Таких друзей – за ... в музей, туда, на верхнюю полку к Ленину. И Эрдоган сейчас это четко и недвусмысленно показал. Слава Украине!" – обратилась телеведущая к оккупантам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев поприветствовал почетный караул украинских воинов словами "Слава Украине!". Они ответили ему "Героям слава!".

Напомним, в 2018 году это приветствие стало официальным в украинской армии и полиции.

Российские пропагандистские СМИ стали активно тиражировать эту новость, обвиняя Эрдогана в озвучивании "бандеровских" лозунгов.

Эрдоган, в свою очередь, объяснил, что поприветствовал почетный караул словами "Слава Украине!", поскольку это официальное приветствие для армии свободной страны.

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