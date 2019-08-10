Соколова назвала Богомолец автором "п*здеца" и уличила в хитрости

Законопроект народного депутата Ольги Богомолец "О противодействии сквернословию", который уже назвали "законом о дематюкации", был создан в качестве политической рекламы.

Такое мнение в интервью телеканалу "24" выразила украинская журналистка Янина Соколова. По ее словам, документ был рассчитан на то, что в обществе до сих пор немало "староверов", которые очень придирчиво относятся к вопросу чистоты языка.

Янина Соколова "Медианяня"

"Это – п*дец. Невозможно по-другому сказать, ведь госпожа Богомолец сделала это сознательно. Она – очень хитрая и опытная женщина не только в медицине, но и в политике. Ей нужно было каким-то образом подзаработать себе баллов, чтобы хоть куда-то пройти на выборах", – пояснила Соколова.

"Если мы сейчас выйдем на улицу, то встретим категорию молодежи, у которой бунтарский возраст, поэтому она употребляет много мата. Их родители, конечно, скажут "Оля, вперед" – и проголосуют за нее на выборах. Ради этого она такое сделала. Других причин нет", – подчеркнула журналистка.

Подводя итог, Соколова также добавила, что заменить русскоязычный мат украинским аналогом возможно только в том случае, если будет создана "модная украинская брань".

Как сообщал OBOZREVATEL:

На сайте ВРУ появился законопроект "О противодействии сквернословию", который вызвал возмущение в украинцев.

Законопроект о запрете мата вызвал бурную реакцию общества. Документ успели прозвать законом о "дематюкации языка".

Богомолец успела оправдаться за инициативу. По ее словам, она касается лишь общественных лиц и пространства, а также средств массовой информации.

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