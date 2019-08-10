Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Соколова назвала Богомолец автором "п*здеца" и уличила в хитрости

290 Читать материал на украинском

Законопроект народного депутата Ольги Богомолец "О противодействии сквернословию", который уже назвали "законом о дематюкации", был создан в качестве политической рекламы.

Такое мнение в интервью телеканалу "24" выразила украинская журналистка Янина Соколова. По ее словам, документ был рассчитан на то, что в обществе до сих пор немало "староверов", которые очень придирчиво относятся к вопросу чистоты языка.

Янина Соколова

Янина Соколова

"Медианяня"

"Это – п*дец. Невозможно по-другому сказать, ведь госпожа Богомолец сделала это сознательно. Она – очень хитрая и опытная женщина не только в медицине, но и в политике. Ей нужно было каким-то образом подзаработать себе баллов, чтобы хоть куда-то пройти на выборах", – пояснила Соколова.

Новости
Вместо дематюкации – мокрое полотенце: Москаль прошелся по "жаждущей славы" Богомолец

"Если мы сейчас выйдем на улицу, то встретим категорию молодежи, у которой бунтарский возраст, поэтому она употребляет много мата. Их родители, конечно, скажут "Оля, вперед" – и проголосуют за нее на выборах. Ради этого она такое сделала. Других причин нет", – подчеркнула журналистка.

Подводя итог, Соколова также добавила, что заменить русскоязычный мат украинским аналогом возможно только в том случае, если будет создана "модная украинская брань".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Ольга Богомолец Янина Соколова
Место
Украина
Тег
Дематюкация языка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...