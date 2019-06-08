"Сохранить независимость Украины!" "Сила права" провела съезд

В субботу, 8 июня, прошел съезд партии Андрея Сенченко "Сила права".

"Историческая задача партии "Сила права" – сохранить независимое украинское государство, сделать его опорой и надеждой каждого украинца", – сказал Сенченко.

По его словам, стратегическая цель партии – восстановление полноценного мира и территориальной целостности Украины и развитие сильного, правового, демократического государства.

"Нашей практической задачей является разработка и реализация государственной политики, направленной на достижение определенной стратегической цели. Это возможно только при условии формирования центральных и местных органов власти, способных обеспечить реализацию такой политики, и внедрение эффективного парламентского и гражданского контроля над деятельностью исполнительной власти", – подытожил Сенченко.

Андрей Сенченко УН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенченко предупредил, что проведение в Украине референдума о формате переговоров с Россией является частью сценария "окончательного решения украинского вопроса", в случае реализации которого наша страна потеряет независимость и суверенитет над своими территориями.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!