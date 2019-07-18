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"Согласовано с Кремлем": генерал заявил об опасности захвата территории Украины

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Факт публикации в венгерской газете карты, на которой часть территории Украины окрашена в национальные цвета Венгрии – очередное доказательство того, что нынешнее правительство страны проводит политику, согласованную с Кремлем.

Эта ситуация также продемонстрировала недостаточную эффективность профилактической работы, которую должна была проводить на Закарпатье Служба безопасности Украины, – заявил OBOZREVATEL ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, территориальный интерес Венгрии к украинскому Закарпатью, где компактно проживают венгры, имеет давнюю историю. Последние события продемонстрировали, что он актуален по сегодняшний день – об этом, в частности, говорят попытки выдавать "карту венгра" и последующая кампания по выдаче венгерских паспортов, "что спровоцировало серьезный скандал, в том числе на дипломатическом уровне".

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Как убежден генерал, последнее обострение опасных тенденций можно объяснить парламентскими выборами в Украине – "надо повлиять на электорат, продвинуть во власть своих людей и так далее", – заметил он.

Кроме того, Богдан сказал, что "правительство Орбана в последнее время поддерживает очень тесные отношения с Кремлем", который, в свою очередь, предоставляет Будапешту определенные преференции, в том числе, в энергетической сфере.

Таким образом, публикация сепаратистской карты говорит о трех целях, которые преследует руководство Венгрии, убежден генерал. Первое – вмешательство в украинский избирательный процесс, второе – подогревание сепаратистских настроений среди этнических венгров, живущих в Украине, третье – "захват этой территории и присоединение к Венгрии".

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"Мне кажется, это единая политика, согласованная с Кремлем", – заявил Богдан.

Владимир Путин

Владимир Путин

Официальный сайт президента РФ

В этом контексте он озвучил упрек в адрес правоохранительных органов Украины, местных администраций Закарпатья и "особенно СБУ", которые, по его мнению, "недостаточно проводили там правовую и профилактическую работу, оперативно-розыскную и контрразведывательную, чтобы на ранней стадии предупредить такие явления. Кстати, этот вопрос украинская сторона должна была бы поднять в Совете безопасности ООН".

"Если бы там эффективно работала СБУ, газета с такой картой никогда бы не вышла", – убежден генерал.

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"Конечно, я приветствую реакцию МИДа, и то, что СБУ открыла уголовное производство по этому делу, но это вопрос не новый, и в отношении него уже давно надо было применить соответствующие санкции", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство по факту размещения на первой странице газеты Kárpátalja карты части Закарпатской области в цветах венгерского национального флага.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Сепаратизм в Украине
Персона
Василий Богдан
Место
Украина
Теги
венгры Закарпатья претензии Венгрии
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Расширяйте это - "Министерство по вопросам временно оккупированных территорий".
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
второй фронт?
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