"Согласовали с Путиным?" Кириленко увидел угрозу в законопроекте "слуги" о языке

Внесение нардепом от "Слуги народа" Максимом Бужанским законопроекта об отмене закона о государственном языке может свидетельствовать о том, что именно такую позицию согласовали президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Такое мнение высказал в Facebook бывший вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

"Ровно на следующий день после встречи Зеленского с Путиным депутат от "Слуги народа" внес в ВРУ законопроект об отмене Закона о языке. При этом правительство "Слуги народа" на эту тему молчит, Уполномоченный по защите государственного языка от "Слуги народа" также молчит, фракция их тоже молчит", – написал он.

Кириленко увидел угрозу в законопроекте Бужанского

Кириленко также обратил внимание, что Зеленский также никак не прокомментировал инициативу Бужанского. "Значит именно такую ​​языковую политику согласовали на вчерашний встрече с Путиным", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бужанский аргументировал свою позицию тем, что закон якобы наносит ущерб Украине, выталкивая ее граждан из своего информационного поля в чужое, а также "убивает и унижает" украиноязычную литературу, ставя ее в "неконкурентное положение и не давая ей расти".

Перед этим Венецианская комиссия раскритиковала закон об украинском языке.

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