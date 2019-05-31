Согласия на закрытые списки не было: всплыли детали встречи Зеленского с лидерами фракций

Народные депутаты не давали прямого согласия на проведение выборов по закрытым партийным спискам.

Об этом стало известно благодаря расшифровке стенограммы встречи президента Владимира Зеленского с лидерами фракций и руководством Верховной Рады, которая опубликована на сайте главы государства.

Согласно документа, лидеры фракций и депутатских групп согласились с необходимостью отменить мажоритарную систему и проводить выборы по полностью пропорциональной системе. Однако политики не поддержали голосование по закрытым спискам.

Так, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко, сопредседатель депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник и председатель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко выступили за открытые списки.

Отметим, что на следующий день после встречи Зеленского с лидерами фракций депутаты не поддержали его законопроект об изменении избирательного законодательства, предусматривающий пропорциональную систему с закрытыми списками.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский и лидеры фракций достигли компромисса, но потом депутаты не соблюли его.

Данное заявление возмутило председателя ВР Андрея Парубия, который обвинил Стефанчук во лжи, отрицая компромисс по закрытых партийных списков. Также Парубий требовал от АП опубликовать стенограмму встречи.

Позже стенограмму опубликовали на сайте Администрации президента.

Встреча Владимира Зеленского с нардепами ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.

21 мая он провел встречу с главами парламентских фракций, на которой обсудил проведение досрочных выборов в Раду.

В этот же день президент подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля .

Также он поручил нардепам рассмотреть его законопроект с изменениями в избирательный процесс, который отменял мажоритарную составляющую и совершал переход к пропорциональной системе по закрытым спискам, понижал проходной барьер с 5% до 3.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов.

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