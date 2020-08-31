Соболев – о правительстве Украины: это власть двоечников, ее даже на второй год оставлять опасно

Заместитель председателя партии "Батьківщина" Сергей Соболев назвал правительство Украины двоечниками и заявил, что повышение минимальной зарплаты на 270 гривен – это крах, куда страну толкает ее правительство.

Об этом он сказал во время выступления на заседании Согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов. Соболев подчеркнул: пренебрегать рассмотрением актуальных вопросов во время очередной сессии недопустимо. На рассмотрение Верховной Рады нужно выносить важные и необходимые сегодня стране инициативы.

"Те эксперименты, которые начались на фоне повышения минимальной заработной платы на 270 гривен, уменьшение в течение последних трех месяцев тарифов на 2, 3, 5%, а затем их поднятия в полтора раза, происходящее сегодня с минимальной пенсией, – это факторы, влияющих в целом на ситуацию, когда все правительства мира независимо от экономического развития, стимулируют своего гражданина и своего потребителя. Если вы считаете, что 270 гривен, которые добавляете к минимальной заработной плате, – это стимулирование, то, на мой взгляд, – это крах , куда нас дальше толкает правительство и его экономическая политика", – возмутился Соболев.

"Это – власть двоечников. Их даже на второй год оставлять опасно для страны", – подчеркнул он.

Нардеп также призвал немедленно создать ВСК, которая разобралась с сделками, происходящие с отечественной атомной энергетикой.

"Разве никто не знает, что государственная компания умышленно доводится до банкротства через специально заниженные тарифы? А когда исполняющий обязанности, очередной руководитель этой компании криком кричит, обращаясь к правительству, народных депутатов остановить это немедленно, то мы будем останавливать это через полгода, когда самая дешевая электроэнергия окажется дорогой, потому что компания будет банкротом? То, что сейчас происходит – недопустимо. Я не хочу быть могильщиком атомной энергетики в стране. Нужно урегулировать это соответствующими законопроектами, в том числе и инициативами депутатов "Батьківщини", – отметил Соболев.

Также он обратился к председателю Верховной Рады и напомнил о его обещании выносить на рассмотрение все законопроекты. Сергей Соболев отметил, что, к сожалению, законопроекты фракции "Батьківщина" отсутствует в перечне.

"55 законопроектов, которые касаются вопроса энергетики, газовой безопасности, вопросы социальной защиты, вопросы урегулирования контроля за оффшорными юрисдикциями – ни один из этих законопроектов не включен в повестку дня. Сколько это может продолжаться?" – спросил парламентарий.

Резюмируя, Соболев отметил, что нужно немедленно вернуться к урегулированию тех ошибок, которые наделали, принимая изменения в земельный кодекс.

"Если мы этого немедленно не сделаем, то нас не спасет ни 2021, ни 2024. Тогда уже будет поздно, потому что все сделки будут закладываться именно сейчас. Еще раз посмотрите на повестку дня. У нас не так много сессионных недель для того, чтобы пренебрегать теми вопросами, которые действительно необходимы", – подытожил Соболев.